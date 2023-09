Temps de lecture estimé : 2 minutes

Pour plus de la moitié des branches professionnelles, les salaires minimums sont plus bas que le Smic • L’inflation frappe toujours plus fort les plus modestes. Alors les revalorisations successives du Smic tentent de panser les plaies. Quid des salaires minimums inférieurs au Smic ? Le ministère du Travail a indiqué qu’en France, à la fin du mois d’août, 80 des 171 branches professionnelles concernant plus de 5 000 salariés fonctionnaient avec des niveaux de grilles salariales inférieurs au Smic. Pire, deux branches se retrouvent même en situation de non-conformité depuis 2021, et 13 depuis plus d’un an. Pour prendre le problème à bras-le-corps, le Président de la République Emmanuel Macron a appelé ce mercredi à l’organisation d’une « conférence sociale » qui porte « sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum ».

Jonathan Anguelov quitte ses fonctions opérationnelles au sein d’Aircall • Une page se tourne, une autre s’ouvre. Jonathan Anguelov, cofondateur d’Aircall aux côtés d’Olivier Pailhès, Pierre-Baptiste Béchu et Xavier Durand, quitte ses fonctions opérationnelles au sein de la licorne française pour se consacrer à sa passion de toujours : l’immobilier. Bien qu’il restera impliqué et suivra les grandes évolutions de l’entreprise spécialisée dans la téléphonie d’entreprise, Jonathan Anguelov rejoint les opérations de sa foncière immobilière Aguesseau Capital, créée avec Gaëtan Chebrou en 2018 avec seulement 2 millions d’euros de fonds propres et dont la valeur des actifs atteint aujourd’hui près de 60 millions d’euros. Vous pourrez retrouver le portrait de Jonathan Anguelov dans le n°102 d’ÉcoRéseau Business, disponible dans les kiosques mi-septembre.

Onepoint fait sa rentrée ! • L’entreprise spécialisée dans la transformation numérique des entreprises, fondée en 2002 par David Layani, a donné la parole aux enfants à l’occasion de sa campagne de recrutement. Ce 5 septembre, une série de 10 capsules vidéo de 15 secondes chacune met à l’honneur les enfants des talents du groupe. « Âgés de 5 à 10 ans, ils nous expliquent avec leurs mots les métiers, les missions et les conditions de travail de leurs parents. Qu’est-ce qu’un consultant ? À quoi sert la cybersécurité ou l’intelligence artificielle ? De façon innocente et décalée, ils nous livrent leur vision de la transformation numérique », précise le communiqué du groupe. La campagne durera tout le mois de septembre. Un beau coup de com’ à la onepoint !

Un supermarché zéro déchet lève 4,5 millions d’euros • Le pari de La Tournée est simple : livrer tous les produits du quotidien dans des bocaux en verre et les récupérer pour qu’ils soient réutilisés ! La Tournée, c’est un supermarché zéro déchet lancé en novembre 2021, qui vient de sécuriser 4,5 millions d’euros auprès du fonds Frst, et du fonds à impact Swen Blue Ocean. Pour rappel, la start-up avait déjà levé 2 millions d’euros juste après sa création, et « lance aussi le 11 septembre un crowdfunding pour, outre tenter de récupérer un demi-million d’euros, impliquer ses clients historiques dans le projet », précisent nos confrères des Échos Start. Pour l’heure, 4 700 clients ont déjà reçu des produits bio, locaux, dans des contenants consignés – les consignes étant récupérés lors de la commande suivante.