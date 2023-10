Temps de lecture estimé : 2 minutes

Retraites complémentaires : + 4,9 % · Une bonne nouvelle pour nos retraités. Les retraites complémentaires augmenteront de 4,9 % au 1er novembre. De quoi tenir la dragée haute à une inflation sans cesse plus débridée. Cette hausse a fait l’objet d’âpres négociations entre les partenaires sociaux, qui gèrent les fonds de l’organisme agrée, l’Agirc-Arrco. Une nuit sous haute-tension, où CGT, CFDT et FO défièrent le Medef dans les locaux de l’organisation patronale. Au programme : des pizzas pour tenir le rapport de force. Rappelons aussi que les pensions de retraite seront revalorisées de 5,2 % en janvier prochain.

Le Royaume-Uni avance vers l’interdiction de la cigarette · Une mesure surprenante. Alors que Rishi Sunak assume de mettre sur pause les engagements climatiques du Royaume-Uni, tout en « mettant fin à la guerre menée contre les automobilistes », le dirigeant conservateur vient de prendre une décision impopulaire. Il interdira, à terme, la vente de cigarettes dans le pays. S’inspirant de la loi australienne, l’âge légal pour fumer sera augmenté d’un an chaque année. Donc, un jeune de 14 ans n’aura, mécaniquement, jamais le droit d’acheter du tabac. De quoi enrayer à long terme la mécanique addictive et débarrasser la nation britannique d’un fléau ? Le lobby du tabac voudra sans doute se venger…

3 euros de livraison minimum pour un livre neuf · Comme les petites librairies peinent à être compétitives face à Amazon, l’État a décidé de taper sur la main invisible du marché. Il intervient ! Ainsi, à compter du 7 octobre, les frais de livraison pour un livre neuf – par exemple commandé sur Amazon – seront de 3 euros minimum. Il faudra dépasser 35 euros de commande pour déroger à la règle. En ces temps d’inflation, était-ce bien la priorité que d’imposer ces nouvelles marges ?

Casino tente de restructurer sa dette · Étranglé par un endettement monstre, le groupe Casino vient de trouver un accord avec ses créanciers. Un accord qui intervient dans le cadre de l’offre de reprise du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Le groupe va probablement devoir tailler dans les dépenses et se restructurer à la dure. De quoi inquiéter les 200 000 salariés dans le monde, dont 50 000 en France. Côté clientèle, le groupe doit trouver d’urgence un moyen de baisser ses prix. Les consommateurs, désormais très renseignés, savent que Casino n’a pas joué le jeu de l’inflation.

Niveau culture, Hidalgo cale · Conseil de Paris. David Alphand, porte-flingue de Rachida Dati, accuse Anne Hidalgo d’être une anti-Midas « qui change l’or en plomb ». Une critique au vitriol, bien légitime de la part de cet opposant coriace. Réponse de l’intéressée : « Je n’ai plus de voiture, donc je ne sais pas à quel Midas vous faites allusion… Ça doit être culturel… Ça doit être culturel… ». Madame Anne Hidalgo confondrait-elle Midas, roi de la mythologie grecque, décrit notamment par Ovide et Plutarque, avec un réparateur automobile ? Urgent de remettre le latin et le grec au cœur de la vie de la cité.

crédits : shutterstock