Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’Allemagne et les États-Unis réaffirment leur unité • Vendredi 3 mars, le président américain Joe Biden a accueilli le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington. Cette rencontre intervient peu de temps après des négociations tendues au sujet de la livraison bilatérale de chars de la part de l’Allemagne et des États-Unis à l’Ukraine. Les relations battaient déjà de l’aile entre les deux nations au sujet du projet de gazoduc « Nord Stream 2 », et plus récemment de la nouvelle politique économique des États-Unis concernant le plan « Inflation Reduction Act ». Moscou et Pékin ont bien reçu le message, nous sommes unis pour soutenir et fournir à l’Ukraine des moyens efficaces pour se défendre.

Faible ralentissement de l’inflation : Bruxelles contrainte de relever ses taux ? • Avec un taux en baisse à 8,5 % en février sur 12 mois, par rapport à 8,6 % en janvier, l’inflation ralentit d’après les données d’Eurostat. Néanmoins, les experts tablaient sur une hausse des prix à la consommation autour des 8,3 et 8,2 % pour la même période. En cause, les prix de l’alimentation, qui ont grimpé de 15 % sur un an, et de l’industrie qui gagnent 0,2 point de plus qu’en janvier. L’évolution des prix de l’énergie poursuit sa baisse, passant de 13,7 % en février contre 40 % début automne 2022. Christine Lagarde annonce qu’une possible hausse des taux est de nouveau à prévoir, la réunion aura lieu le 16 mars.

La grève du 7 mars : vers une France à l’arrêt ? • Les 8 principaux syndicats français confirment leur volonté de mettre « la France à l’arrêt » ce mardi 7 mars, pour faire entendre leur mécontentement face à la réforme des retraites. Une guerre qui se jouera stratégiquement par les aires, le rail et en mer. En effet, les ravitailleurs français chargés d’alimenter les avions en carburant sont appelés à se mettre en grève reconductible. Les syndicats de la SNCF prévoient de stopper le plus possible le trafic ferroviaire et la CGT le trafic maritime.

TikTok : le nouveau « Big Brother » • L’interdiction de TikTok va crescendo depuis quelque temps de par le monde. En effet, de nombreuses institutions interdisent le réseau social sur les appareils gouvernementaux. Et la France pourrait bientôt en faire partie. « Il est surprenant de constater qu’en tant que pays numéro un dans le monde, les États-Unis manquent à ce point de confiance et ont peur d’une application très populaire au sein de la jeunesse […] le gouvernement américain devrait respecter les principes de l’économie de marché et la libre concurrence… », a déclaré Hua Chunying, la porte-parole du gouvernement chinois, l’un des pays phares en matière de censure.

Le nucléaire, l’énergie de demain ? • Le conflit en Ukraine a remis la question sur le tapis. Celle de la nécessité d’indépendance énergétique en France, en marge de « La Stratégie Nationale Bas-Carbone ». La France se dotera ainsi dans les prochaines années d’au moins six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, auxquels pourraient s’ajouter huit supplémentaires. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a déclaré que le projet pourrait encore s’étendre au-delà des 14 réacteurs initialement prévus.