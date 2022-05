Temps de lecture estimé : 2 minutes

Airbus va doubler sa cadence de production • Les courbes d’Airbus s’envolent ! Le bénéfice de l’avionneur européen a plus que triplé sur un an. La guerre en Ukraine et la pandémie n’auront pas interrompu les affaires du géant industriel. Airbus vise une production de 75 avions A320 par mois en 2025. Un pari ambitieux puisque le rythme de sortie des usines n’était encore que de 45 unités par mois en 2021. Mais la hausse du chiffre d’affaires du constructeur (+ 15 % sur un an) est essentiellement liée à une augmentation des livraisons d’avions commerciaux. Airbus a en effet livré 142 avions entre début janvier et fin mars, contre 125 lors de la même période l’an dernier. Cette branche a vu ses ventes bondir de 17 %. Surprise, les ventes de la branche militaire et spatial ont également progressé : + 16 % grâce à la signature du contrat Eurodrone. Des résultats surprenants car les sanctions contre la Russie ont fortement impacté le secteur militaire et spatial.

Passeport, carte d’identité : le gouvernement lance un « plan d’urgence » pour réduire les délais • Les délais pour avoir un rendez-vous en mairie sont « en moyenne de 65 jours, contre 12 jours il y a un an », a rappelé Gabriel Attal à l’issue du Conseil des ministres. L’allongement de ces délais s’explique par une « hausse inédite des demandes, liée au rattrapage de la période covid », selon l’Élysée. À l’approche des vacances d’été, le gouvernement est contraint de réagir. Un « plan d’urgence » va être déployé pour faciliter le traitement des demandes. L’objectif, augmenter le nombre de rendez-vous. Du coup, 400 dispositifs supplémentaires de recueils de demandes de titres vont être mis en place, ce qui va accroître l’accueil de près de 50 000 demandes supplémentaires. En préfecture, 160 nouveaux agents ont été recrutés depuis janvier 2022. Soit une augmentation de 30 % des effectifs.

Alexis Kohler sort du silence dans Le Figaro • Le mystère alimente le fantasme. Il n’y a qu’à voir les titres de presse pour s’en convaincre. Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, y est tour à tour décrit comme « le vice-président », « l’âme damnée d’Emmanuel Macron » ou encore le « premier fonctionnaire de France ». Assurément, il est plus puissant encore que le Premier ministre et n’échangerait sans doute pas sa place contre un poste au gouvernement… Au centre de toutes les décisions, Alexis Kohler est quelqu’un qui, à la lumière, préfère l’ombre. Pas du genre à s’épancher dans les journaux. Mais, à la jonction entre les deux quinquennats d’Emmanuel Macron, le discret a consenti à entrouvrir légèrement sa porte. Aux journalistes du Figaro, Arthur Berdah et Bertille Bayart, il confie assumer l’étiquette de « technocrate » qui lui colle à la peau. Les deux journalistes font le portrait d’un « moine-soldat » qui ne quitte jamais son bureau (mitoyen de celui du Président) avant les heures avancées de la nuit. Un article passionnant, qui éclaire beaucoup sur la conduite de l’État.

Bpifrance a de l’avenir • Nicolas Dufourcq est un banquier pas comme les autres. L’emblématique directeur-général de Bpifrance savoure le succès de la banque publique d’investissement qu’il préside depuis sa création, en 2013. Et pourtant au départ, l’institution n’était pourtant pas promise à un grand avenir. Usine à gaz, pas assez souple, présence sempiternelle de l’État dans le privé… Résultante d’une promesse de campagne de François Hollande, la nouvelle-née suscitait alors une certaine circonspection dans les milieux d’affaires. Et pourtant, ça marche. Et même très bien. Nicolas Dufourcq a su en faire quelque chose de très utile à l’économie française. Présente en régions, elle appuie les PME en quête de fonds pour se développer. Durant la covid, elle a été en première ligne pour mettre en œuvre le plan de relance. Même chose pour les start-up : la banque vient de fêter la 26e licorne française… et vise les 50 pour 2025. Croissance exponentielle ! La « French Tech » lui dit merci.