Airbus obtient 37 milliards d’euros de commandes en Chine • Le géant de l’aéronautique européen a le sourire en ce début juillet. Quatre importantes compagnies chinoises viennent de signer avec lui pour opérer le renouvellement de leurs flottes. Cela correspond à 292 A320neo, son nouvel avion signature. Beau succès face à l’américain Boeing. Le transport aérien devrait signer une année record avec le redécollage post-pandémique des déplacements mondiaux.

En Suisse, on prépare la reconstruction de l’Ukraine • Préparer la reconstruction d’un pays en guerre peut paraître un peu optimiste. Et pourtant. Lugano, superbe cité de la Suisse italophone, est le théâtre d’une grande conférence qui vise à préparer l’après. Il faudra bien relever l’Ukraine et donner à la nation fragile un cadre consolidateur. Et aussi étonnant que cela puisse paraître… La Suisse pourrait servir de modèle à l’Ukraine ! C’est l’avis, en tous cas, du président helvète, Ignazio Cassis. Le cadre institutionnel de la petite nation, qui prévoit neutralité internationale et régime fédéral, où les cantons (régions) jouent le meilleur rôle ; pourrait s’appliquer à un pays culturellement divisé comme l’Ukraine.

Deezer entre en Bourse • Bis repetita. Après une première tentative en 2015 (peu concluante), la plate-forme musicale Deezer tente de nouveau de percer le plafond de verre boursier. Ce matin à EuroNext, pour agiter la petite cloche symbolique, un invité de marque : Bruno Le Maire. Le ministre, rasséréné, semblait ravi : « Vous devez croître, conquérir de nouveaux marchés, comme le marché américain, a déclaré le ministre. Je n’accepte pas de voir toutes les entreprises américaines venir en Europe, sans voir les entreprises européennes aller aux États-Unis pour expliquer à nos amis américains que les entreprises européennes sont les meilleures. » Le jeune directeur, Jeronimo Folgueira, souriait sous les flonflons et les hourras. L’action était lancée à 8,50 euros. Seulement, pas de chance, deux heures plus tard, elle n’en valait plus que 5,52 euros. Les risques du métier.

La Défenseure des Droits vent debout contre le numérique • Elle veut des guichets. Claire Hédon, ancienne journaliste de RFI devenue défenseure des Droits, réclame, dans un rapport qui fait grand bruit, une réhumanisation des services publics. Sur France Inter, elle rêve de sonner le glas du monde tout-écran : « La numérisation est certes une chance, mais il faut maintenir les accueils physiques. Il faut remettre de l’humain dans la machine. » Après tout, ce n’est écrit dans la Constitution qu’il faille posséder un ordinateur pour avoir le droit de vivre.

La Corée du Sud choisit le nucléaire • Pendant que son tonitruant voisin du Nord se proclame « République Populaire Atomique », la Corée du Sud, à une échelle bien plus responsable, regarde à son tour vers le nucléaire… Bel et bien civil, celui-ci. D’ici à 2030, Séoul compte porter cette énergie à 30 % de son mix contre 27,4 % en ce moment. Le tigre asiatique doit faire face lui aussi aux rudesses de l’inflation et des blocages d’énergies.