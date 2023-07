Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les 500 premières fortunes de France • Ils sont les « premiers de cordée ». Le 28e palmarès des 500 premières fortunes de France vient de paraître dans Challenges. Toujours en tête et largement, Bernard Arnault, avec un saut stratosphérique de 54 milliards d’euros en un an. L’homme le plus riche du Système solaire dépasse les 200 milliards de patrimoine « fictif ». En deuxième et troisième position, les héritiers des maisons Hermès puis Chanel. En numéro quatre, c’est Françoise Bettencourt Meyers, fille de Liliane, héritière de l’empire L’Oréal. Ce quatuor fort bling-bling voit son patrimoine cumulé bondir de près de 150 milliards. Vive le luxe ! N’oublions pas ce chiffre incroyable. En 2009, le patrimoine cumulé des 500 premières fortunes de France ne représentait que 10 % du PIB d’alors. Aujourd’hui, c’est 45 %.

Denise Bombardier : hommage à une héroïne • Une grande journaliste québécoise s’est envolée, lundi 3 juillet. Denise Bombardier s’est fait connaître en France comme la première à oser affronter, sur le plateau d’Apostrophes, le romancier pédophile Gabriel Matzneff. En brisant un « tabou » de la société parisienne, elle se retrouva largement exclue du monde perfide de l’édition. Mais au-delà de cet engagement pour les femmes et les enfants, elle fut surtout l’avocate inlassable de l’indépendance du Québec. Et témoignait, dans son excellent Dictionnaire amoureux du Québec (Plon), de l’espoir qu’avait suscité dans son cœur de petite fille le « Vive le Québec… Libre ! » du Général de Gaulle. De notre pays qu’elle aimait, elle disait récemment : « La France fout le camp ! ». Fidèles à la devise de la Belle-Province, nous affirmons aujourd’hui à Denise Bombardier : « Je me souviens ».

Pécresse veut « pourrir les vacances » des casseurs • L’autoproclamée « Dame de Faire » ne compte pas laisser les émeutiers se la couler douce pendant l’été. « Il faut pourrir les vacances de ces incendiaires », affirme sur RTL la présidente de la région Île-de-France. Elle plaide pour « une peine plancher d’au moins un an de prison ferme » en cas de violences contre les « figures d’autorité ». Outre l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans, Valérie Pécresse veut aussi doubler le nombre de centres éducatifs fermés (CEF). Retour aux idées de Ségolène Royal, qui proposait en 2007 d’envoyer les jeunes voyous dans des camps de redressement encadrés par l’armée ?

De la cocaïne découverte à la Maison-Blanche • Dimanche soir, l’aile Ouest de la Maison-Blanche, où se situe le « Bureau ovale », a été fermée en toute urgence. On y a découvert une étrange poudre blanche… Et si c’était de l’anthrax, cette substance hautement toxique ? Non, pas d’attentat. D’après les premiers tests réalisés par les services secrets, il s’agirait plutôt de « chlorhydrate de cocaïne ». Bizarre… Une enquête est en cours pour déterminer comment cette substance a pu pénétrer dans « le saint des saints » de la politique états-unienne. Nouvelle bourde signée Biden ?

Alexia Laroche-Joubert : son nouveau défi à Banijay • La productrice télé préférée des Français a un nouveau job. Celle qui aime partager son quotidien sur Instagram devient la PDG du géant audiovisuel Banijay. La créatrice de divers formats tels que Loft Story, Secret Story, Star Academy, Les Ch’tis, Popstars et autres prend la tête de ce mastodonte contrôlé par le producteur Stéphane Courbit et qui regroupe plus de 130 maisons de production. Elle aura pour mission de « créer de nouveaux partenariats ». Une chose est certaine : ce ne sera pas de la grande culture !