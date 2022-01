Temps de lecture estimé : 2 minutes

En décembre, le moral des ménages repart à la hausse • Mercredi 5 janvier, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a annoncé une hausse, en décembre, de l’indicateur qui synthétise le moral des ménages. Puisque l’indicateur en question s’élève à 100. Soit deux points de plus qu’au mois de novembre. L’Insee rappelle que le niveau enregistré de l’indicateur s’établit autour de sa moyenne de longue période. En bref, les Français·es affichent un peu moins d’inquiétudes quant à l’inflation et le niveau de vie pour les douze prochains mois.

La Chine inaugure son plus long tunnel autoroutier sous-marin • Son petit nom ? le tunnel de Taihu. Situé dans l’est du pays – dans la province de Jiangsu – le tunnel relie plusieurs autoroutes et s’étend sur plus de dix kilomètres sous le lac Taihu. Dans le détail, le fameux tunnel dispose d’un plafond équipé de lumières LED de couleur, de façon à lutter contre la fatigue et l’endormissement des conducteur·rices. Taihu aurait coûté plus de 9 milliards de yuans – environ 1,7 milliard d’euros. À des milliers de kilomètres, le Danemark entend bien dépasser cette prouesse chinoise, puisque le pays prépare un tunnel routier sous-marin pour rejoindre l’Allemagne, long de 17 kilomètres. Sa livraison est prévue pour 2029.

Les ventes de voitures d’occasion au plus haut en 2021 • La seconde main séduit de plus en plus les automobilistes. Et pour preuve, en 2021, les ventes de véhicules d’occasion ont grimpé de 8,2 % par rapport à l’année précédente, d’après les chiffres de la plate-orme Autoscout24. En volume, près de six millions de voitures seconde main se sont vendues en 2021. L’envolée est forte après un recul de 4,5 % en 2020. Surtout, en comparaison avec les véhicules neufs, l’achat d’occasion se révèle beaucoup plus largement plébiscité : l’année dernière, il s’est vendu 3,6 voitures d’occasion pour une neuve.

L’entreprise Caddie placée en redressement judiciaire • En cessation de paiements, la célèbre entreprise de chariots a été placée mardi 4 janvier en redressement judiciaire. Caddie a un mois et demi pour trouver un repreneur. « L’objectif est de retrouver un repreneur le plus vite possible parce que l’état de la société est vraiment catastrophique. L’objectif est de maintenir l’emploi le plus longtemps possible », explique Me Hervé Bertrand, l’avocat du comité social et économique (CSE). Car oui, près de 140 emplois sont menacés en Alsace.

Quantique : la France accélère ! • Les ministres des Armées, de la Recherche et du numérique, viennent de lancer officiellement la plate-forme nationale de calcul quantique. « Le programme lancé par le gouvernement consistera à coupler des machines quantiques à un super-calculateur classique du centre de Bruyères-le-Châtel, en Ile-de-France, afin de constituer des systèmes hybrides capables de performances inédites pour certains types de calculs et d’applications », peut-on lire sur le site de Maddyness. La start-up Pascal développe actuellement une machine de 100 Qubit – l’unité qui mesure le potentiel d’un ordinateur quantique.