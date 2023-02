Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les retrouvailles présidentielles… • Vendredi 3 février, Emmanuel Macron a reçu son prédécesseur François Hollande au palais de l’Élysée. Les deux hommes ont l’air d’avoir enterré la hache de guerre, au moins pour rouvrir le dossier de la réforme des institutions. Sur cette question, le Président veut mettre en place une commission « transpartisane ». Il consultera également Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Aucun avancement sur le dossier n’a, pour l’instant, été communiqué.

Apple galère ! • Une énième société de la tech en difficulté. Apple a publié ses résultats sur un an, très en deçà des attentes. L’année 2022 s’est révélée compliquée pour la marque à la pomme. Son usine principale en Chine a fait face à de gros problèmes de production. Le cours élevé du dollar n’a pas non plus aidé les sociétés exportatrices américaines. Résultat, les ventes d’iPhone et de produits Apple ont fléchi. Et l’entreprise enregistre un recul de 5,4 % de son chiffre d’affaires. Tim Cook peut se rassurer, ses concurrents Samsung et Huawei vacillent aussi.

Le FMI calme les ardeurs du marché financier • Octobre 2022, l’inflation montre ses premiers signes de ralentissement. Ni une, ni deux, les marchés financiers assouplissent leurs conditions financières. Ils spéculent sur la future politique d’abaissement des taux directeurs par les banques centrales. La récente décision de la FED, qui n’a augmenté ses taux que de 25 points en lieu et place des 50 habituels, leur donne presque raison. Pourtant, le Fonds monétaire international vient jouer les rabat-joie. Tobias Adrian, le chef du département des marchés monétaires et financiers du FMI, estime que les taux devront rester élevés pour sortir durablement l’économie mondiale de l’inflation. Il recommande alors aux banques centrales mondiales de calmer les marchés financiers qu’elles supervisent.

La flamme des Jeux Olympiques 2024 débutera son parcours à Marseille • C’est l’annonce faite par le président du Comité d’organisation des JO de Paris, Tony Estanguet. « Marseille est une ville passionnée de sport, chaleureuse et multiculturelle », a indiqué le triple champion olympique avant de rappeler les liens entre la colonie Massalia et la Grèce antique pour justifier ce choix.

Le Portugal peut compter sur son tourisme • À l’Ouest de la péninsule ibérique, les résultats touristiques ont boosté l’économie du pays. Le ministre de l’Économie local, Antonio Costa Silva, a annoncé 22 milliards d’euros de recettes touristiques sur l’année. Il s’est aussi félicité de voir le Portugal attirer des visiteurs du monde entier. Faro, Porto, Lisbonne, Pombal, etc. Toutes ces destinations de vacances ont aidé le pays à se maintenir à flot.