Temps de lecture estimé : 2 minutes

Spotify, c’est grave docteur ? · Valéry Giscard d’Estaing entendait réunir « deux français sur trois ». Spotify, le géant suédois du streaming musical, annonce plus tristement supprimer un emploi sur six. 600 postes ont pourtant déjà été supprimés en janvier dernier. La plate-forme évoque sans faux-semblants le contexte de ralentissement « spectaculaire » de la croissance. « Je suis conscient que pour beaucoup, une réduction de cette ampleur peut paraître surprenante compte tenu du récent rapport positif sur les bénéfices et de nos performances », écrit le directeur général Daniel Ek dans une lettre aux salariés. « Malgré nos efforts pour réduire les coûts l’année dernière, notre structure de coûts pour atteindre nos objectifs est encore trop importante », ajoute ce tycoon de la finance.

Enquête Pisa : le niveau général en baisse, la France n’y échappe pas · Dégringolade générale. Mardi 5 décembre, l’OCDE a publié sa très attendue enquête Pisa qui révèle tous les trois ans les performances des élèves en compréhension de l’écrit, en sciences, mais surtout en mathématiques cette année. Verdict : une chute inédite ! Depuis la dernière édition en 2018, la note en mathématiques baisse ainsi de 15 points pour atteindre 480 points cette année, en moyenne. En France, le déclin est encore plus fort avec 19 points de moins en compréhension de l’écrit (474 points), et même moins 21 points en maths (474 points). Parmi les raisons avancées de cette baisse générale : la crise covid-19, le manque d’enseignants, ou encore les conditions dans lesquelles les élèves apprennent – avec la présence de bruit et d’agitation dans la plupart des cours.

Sommet UE-Chine · Ursula von der Leyen et Charles Michel font un dur métier. Alors qu’ils ne peuvent pas se voir en peinture, les deux têtes de l’hydre bruxelloise se rendront à Pékin, jeudi 7 décembre, pour un sommet UE-Chine. Dans l’agenda des deux technocrates, la négociation d’un accord sur l’industrie automobile. La Commission a ouvert le 4 octobre une enquête sur les subventions publiques « massives » de la Chine au secteur. L’enquête pourrait s’étaler 13 mois. Notons, comme le rappelle fort utilement Le Grand Continent, que « les exportations chinoises totales de véhicules électriques ont augmenté de 57 % ». Plus loin, le média insiste : « Le déficit commercial global de l’Union avec la Chine s’est considérablement accru en 2022, atteignant 396 milliards d’euros — contre 165 milliards en 2019 ».

La mairie de Paris rêve d’une végétalisation tous azimuts · « Il faut que cent fleurs s’épanouissent » disait Mao. Un slogan finalement repris en cœur par la mairie de Paris, qui assure vouloir ouvrir « 300 nouveaux hectares de verdure » pour les Parisiennes et les Parisiens. Comme le signale Le Monde : « Entre 2014 et 2020, seuls 30 hectares ont été créés ». Comment croire qu’Anne Hidalgo et ses équipes arriveront à passer le cap dans une ville déjà très densément peuplée ? Outre l’ouverture de nouveaux espaces comme la Villa Windsor dans le Bois de Boulogne, l’édile capitale compte sur la transformation d’anciens lieux comme l’hôpital militaire du Val-de-Grâce ou l’ancienne gare de Charonne. Sans oublier la « rue-jardin », méthode très prisée par l’exécutif parisien.

Laurent Lafitte passe le cap de Cyrano · Tous au théâtre ! Alors que le spectacle vivant rivalise d’imagination, nous ne manquerons pas le Cyrano de Bergerac que s’apprête à donner la Comédie Française, avec Laurent Lafitte dans le rôle magistral imaginé par Rostand. Au Figaro, le brillant interprète confie un peu d’angoisse et donne son idée du rôle : « Cyrano a une valeur qui est devenue très désuète, celle du sacrifice. Il se sacrifie pour la femme qu’il aime, mais également parce qu’il a un complexe. C’est sa manière de magnifier sa laideur ». La première sera le 8 décembre. Alors, à toute la troupe, nous disons un grand « Merde » !

