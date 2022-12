Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un record de téléchargements pour ÉcoWatt ! • Après la mobilisation de l’État face aux risques de coupures d’électricité, l’application ÉcoWatt enregistre un pic de téléchargement. Au total, 700 000 personnes ont installé l’application depuis la semaine dernière. Clairvoyants sur les éco-gestes à adopter, les Français ont tout de suite réagi. La courbe de la consommation des ménages affiche en effet une baisse d’environ 7 %. L’outil numérique du gouvernement ne prévoit alors aucune coupure pour les trois prochains jours.

Démission surprise du patron de Vodafone • Nick Read, le directeur général de Vodafone, a annoncé lundi 5 décembre sa volonté de quitter le groupe. Dans un contexte de contre-performance, il n’a donné aucune justification. Dès le 1er janvier, il sera remplacé en intérim par Margherita Della Valle, l’actuelle directrice financière. Mais il restera cependant conseiller du conseil d’administration jusqu’au 31 mars 2023.

La nouvelle plus grande centrale solaire • Il s’agit de la centrale solaire la plus puissante de France sur Trackers. Inaugurée début décembre, la nouvelle centrale de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ne comprend pas moins de 80 000 panneaux photovoltaïques. Les 55 GWh d’électricité verte produite couvrent l’équivalent de la consommation électrique annuelle – hors chauffage – de 33 000 habitants. Soit environ le double de la population de Fos-sur-Mer. Et comme c’est souvent le cas dans les centrales solaires, des moutons se chargent d’entretenir les 49 hectares du site.

Tesla, le paradoxe • Le marché du véhicule électrique se porte bien. Lors des dix premiers mois de l’année 2022, plus de 1,2 million d’unités ont été vendues à travers le monde. Tesla, le numéro un mondial de la voiture électrique, s’apprête à battre son record de production. Mais pourtant l’entreprise d’Elon Musk accumule les « bad buzz »… Depuis janvier, Tesla a dû procéder à dix-neuf rappels sur ses véhicules. Des rappels lourds de conséquences. Notamment, auprès du cours de la Bourse, l’action de l’entreprise américaine a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l’année. Passant ainsi de 399 dollars à seulement 185 dollars ces derniers jours.