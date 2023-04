Temps de lecture estimé : 2 minutes

Face à l’intersyndicale, Borne fixe les limites · « Un échec », « réunion inutile », « décision grave »… Sur le perron de Matignon, les responsables syndicaux fulminent. La Première ministre, qu’ils viennent alors de rencontrer, n’a rien su dire pour les convaincre. Droite dans ses talons hauts, Élisabeth Borne ne cède rien sur les retraites. Face à la contestation qui faiblit, elle sait qu’elle est en train de gagner son bras de fer. Malgré tout, les syndicats unis comptent mobiliser dès aujourd’hui, avec grèves et défilés. Enfin les prévisions pour aujourd’hui. La SNCF prévoit trois TGV sur quatre et un TER sur deux.

Ces entreprises où il fait bon travailler · Le travail c’est la santé. La preuve avec ces entreprises, lauréates du classement coorganisé par Le Figaro et Great Place to Work. Waverstone (cabinet de conseil), DHL Express France (transport et logistique), Groupe SII (services numériques) et Kiabi (habillement). Voilà les quatre premières entreprises qui tiennent à la qualité de vie de leurs collaborateurs. 60 questions ont été posées aux salariés pour déterminer leur « perception de confiance ».

Emmanuel Macron est en Chine · Les tribulations d’un leader français en Chine. En foulant le sol de « l’Empire du Milieu », Emmanuel Macron a débuté hier, mercredi 5 avril, un voyage de trois jours dans l’immense puissance qui se lève. Le tout avec Ursula von der Leyen qui l’accompagne… Après une rencontre avec la communauté expatriée, il a salué le président Xi Jinping avant d’inaugurer le festival franco-chinois « Croisements ». Ensuite, il rejoindra Canton, la plus française des villes chinoises. Visite essentielle à l’heure où l’alliance russo-chinoise peut rebattre les cartes du jeu mondial. La communauté française espère beaucoup, car les relations entre Paris et Pékin sont très fraîches depuis la pandémie…

Trump plaide non-coupable · « Je me dirige vers le tribunal dans le sud de Manhattan. Ça semble si SURRÉALISTE – WOW, ils vont M’ARRÊTER ». Voilà le message publié par Trump mardi sur son réseau « Truth Social », quelques minutes avant d’être déféré devant un procureur new-yorkais. Le rendez-vous fut bref et ultra-médiatique. Dans un ballet d’avions et de berlines, Donald Trump a ensuite regagné son petit paradis de Mar-a-Lago, au large de Palm Beach, en Floride. L’ancien président, qui aspire à revenir au pouvoir pour un nouveau mandat décoiffant, lance sa contre-attaque. « Le seul crime que j’ai commis, c’est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire ». Prochaine audience le 6 décembre.

Castex veut détruire les tourniquets du métro · Tout casser. Mais pour le bien commun cette fois ! Le patron de la RATP ne supporte plus les tourniquets du métro, ces appareils qui ralentissent le quotidien des usagers. Entre ceux qui cherchent benoîtement leur passe navigo, les valises qui se coincent, les petits malins qui passent par-dessus, les vieilles dames qui reçoivent la barre de fer en plein dans le tibia… « Un cauchemar », argue l’ancien Premier ministre. Ainsi, il veut mettre en place les portes automatiques, tellement plus simples et modernes. Coût estimé ? 60 millions d’euros. Mais voilà : Valérie Pécresse lui a déjà dit que la région était à sec financièrement. Pour conclure: il va falloir financer tout ça.