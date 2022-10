Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nestlé met la main à la poche pour sa marque Nescafé • Le groupe suisse Nestlé a annoncé mardi 4 octobre son investissement d’un milliard de francs suisses (soit 1,02 milliard d’euros) dans la culture plus durable de café. Le réchauffement climatique menace les surfaces cultivables qui pourraient être divisées par deux d’ici à 2050. Cet investissement vise à aider les producteurs de « Nescafé » à mettre en place des pratiques plus durables. Des conseils et de l’assistance leur seront fournis pour entamer une transition écologique. L’objectif affiché est de passer à 20 % de café issu d’agriculture « régénératrice » d’ici à 2025.

Les marchés boursiers sont repartis à la hausse • Alors que les Bourses européennes étaient au plus bas fin septembre, un regain de dynamisme s’est observé mardi 4 octobre à l’ouverture. Conséquence de la détente des marchés obligataires. Les organismes boursiers peuvent emprunter plus facilement et rembourser dans de plus longs délais. Voilà de quoi redonner le goût du risque et de l’investissement aux traders. Cette dynamique nous vient du marché américain et Wall Street plus précisément. Résultat : le CAC 40 bondissait en début de journée, hier. Les places de marché anglaise et allemande suivent également la tendance.

L’agriculture française va mal • Un récent rapport sénatorial fait état d’un bilan inquiétant pour l’agriculture française. La moitié du contenu des repas des Français est désormais importée. En vingt ans la France est passée de deuxième exportateur mondial à cinquième. Durant la même période les importations ont doublé. En cause, la baisse du nombre d’exploitations agricoles et une perte de compétitivité liée à des politiques hasardeuses. Pour les élus sensibles à ces questions, Emmanuel Macron n’a pas su ralentir le déclin et sa stratégie d’agriculture plus « haut de gamme » n’a pas été concluante.

Le chargeur universel arrive enfin • Le Parlement européen a tranché. Le chargeur universel sera obligatoire à l’automne 2024. Smartphones, tablettes, écouteurs, casques, console de jeux, etc. tous seront équipés du même port USB-C. La variété presque infinie de chargeurs coûtait 250 millions d’euros par an aux consommateurs et représentait 11 millions de tonnes de déchets. Avec cette décision il sera désormais possible d’utiliser un même chargeur pour l’ensemble de ses biens électroniques. Apple, qui résistait jusqu’alors à ce projet de loi devra se plier aux règles pour continuer à commercialiser ses produits dans l’Union européenne.

Les employés de Camaïeu continuent le combat • Hier matin , mardi 4 octobre, devant le siège de l’entreprise de prêt-à-porter s’est organisé un rassemblement syndical. Les 80 salariés présents pour l’occasion ont manifesté contre cette liquidation dite « inacceptable ». L’avocat en charge de la défense des employés souhaite, lui, récupérer les documents relatifs à la gestion de l’entreprise. Si de grosses fautes sont révélées dans les comptes, le collectif attaquera Camaïeu en justice et tentera d’obtenir un meilleur dédommagement.