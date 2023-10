Temps de lecture estimé : 2 minutes

La « crise de l’habillement » reprend vigueur • Un nouveau facteur vient chambouler un marché déjà fragile. En plus du pouvoir d’achat très faible des ménages, l’habillement subit de plein fouet les douces températures de ce début d’automne. Résultat ? En septembre, le secteur s’est contracté de 15,6 % sur un an. La baisse concerne tous les segments de marché (homme, femme, enfants, etc.) et toutes les gammes (du premium à l’entrée de gamme). La fréquentation des magasins de textiles en physique a aussi baissé. Elle connaît un recul de 13,8 % en septembre sur un an. De manière générale, l’ensemble des autres données récoltées par l’Alliance du Commerce témoignent aussi de cette crise.

Bernstein Bank encense Air France-KLM ! • La banque allemande Bernstein a relevé sa recommandation sur le groupe aérien français. Il passe ainsi de « performance du marché » à « surperformance ». Tout le mérite revient à Benjamin Smith, le patron d’Air France-KLM, qualifié de « meilleur dirigeant dans le secteur des compagnies aériennes en Europe » par la banque. L’établissement financier va même plus loin dans l’éloge, affirmant qu’Air France est « la compagnie aérienne européenne qui s’est le plus améliorée depuis la fin du dernier cycle ». Le groupe est pratiquement « impossible à reconnaître », ponctue Bernstein Bank. Alors que son action végétait depuis 2020, Air France-KLM pourrait alors bien redevenir attractif d’ici peu.

Nouveau changement de direction à la tête d’Atos • Le groupe informatique Atos nomme son troisième directeur général en moins de deux ans. C’est Yves Bernaert qui va prendre le poste de directeur général. Il succède à Nourdine Bihmane, en poste depuis juillet 2022. Le nouveau patron de 55 ans a pour mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation et d’accélérer le redressement des activités du groupe. Si le conseil d’administration valide la séparation d’Atos en deux entités, Yves Bernaert développera exclusivement le nouveau groupe, Eviden. Un chantier de grande envergure…

La politique monétaire américaine responsable de la montée des taux obligataires européens ? • Les taux d’emprunt à dix ans de l’Allemagne et de la France s’affichaient, ce mercredi, au-dessus du seuil symbolique de 3 %. Alors, il est légitime de se demander « à qui la faute ? ». Eh bien, une partie de la réponse se trouve de l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis. La politique de la Fed, qui consiste à relever encore et toujours ses taux directeurs, pèse sur les marchés obligataires. « Les taux sur les pays développés évoluent en fonction des taux obligataires américains. Et il se trouve qu’actuellement, le dix ans américain est proche de 5 % », regrette Christopher Dembik, conseiller sénior en stratégie d’investissement. L’Union européenne n’est donc pas souveraine sur ses taux d’emprunt et paie les pots cassés des politiques d’à côté. Le cynisme est tel que d’ailleurs, l’économie américaine résiste mieux que nombre d’économies du Vieux Continent…

Le télétravail, un droit qui devrait être garanti ? • Owl Labs a dévoilé les résultats de son rapport annuel sur l’état des lieux du travail. Pas moins de 72 % des salariés pensent que le télétravail devrait être un droit garanti par la loi. Un sentiment qui s’explique parce qu’encore 52 % des salariés sont contraints d’être à temps plein au bureau. Plus de la moitié d’entre eux estiment qu’ils sont obligés d’y venir car leur direction ont gardé une vision « traditionnelle » du travail. Alors la loi est-elle la solution pour pousser les mentalités à évoluer ?

