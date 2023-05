Temps de lecture estimé : 2 minutes

Goldman Sachs aurait précipité la chute de la SVB ? • On dit qu’on apprend des plus grands… Alors la Silicon Valley Bank a demandé conseils à Goldman Sachs au moment où son cours commençait à faiblir. Manque de bol, la banque californienne serait peut-être tombée sur un faux-ami. Aux États-Unis, on soupçonne Goldman Sachs d’avoir précipité sa chute afin de racheter son portefeuille à prix bradés. Perte sèche estimée pour SVB ? 1,8 milliard de dollars. Ça fait cher le conseil !

Neuf Français sur dix pensent à la reconversion • L’étude menée par Orientaction est sans équivoque : 90 % des Français pensent – ou ont pensé – à changer de métier. Selon les âges, les motivations diffèrent. Les jeunes plébiscitent la rémunération et le sens au travail. Quant à ceux qui ont roulé leurs bosses, ils rêvent maintenant d’une meilleure qualité de vie. En revanche, dans les deux cas, ces envies sont rarement suivies d’actes. 83 % des interrogés estiment d’ailleurs qu’ils ont de bons arguments pour conserver leur poste actuel. Parmi eux, 17 % confessent qu’un changement n’est pas à l’ordre du jour. Dans la bataille entre pragmatisme ambition, c’est bien souvent le plus raisonnable qui l’emporte !

Hiptown veut des bureaux pour tout le monde ! • L’entreprise créée en 2019 gère six sites de coworking dans de grandes métropoles comme Paris ou Marseille. Dans un élan de solidarité, elle lance le « Loyer d’entraide associatif (LEA) » qui s’adresse – comme son nom l’indique – aux associations. Pour 1 euro de loyer par mois, 4 postes de travail seront mis à la disposition d’organisations non-lucratives au sein des sites Hiptown. En échange, ceux qui occuperont ces postes seront en charge de l’intendance au sein des espaces de travail. Ils resserviront le café pour tout le monde et changeront les ampoules grillées, entre autres.

Reverto veut identifier les premiers signes de burn out • Et pour ce faire, l’entreprise mise sur la réalité virtuelle. Via un dispositif innovant, Reverto a créé des scénarios dans le métavers où les managers se retrouvent dans des situations de stress. L’entreprise se charge ensuite de scruter leur comportement de manière à identifier les signaux faibles. L’intérêt est d’ouvrir au plus vite le dialogue pour prévenir d’un éventuel burn out avant qu’il ne se produise.

Rebond inattendu d’emplois outre-Atlantique • L’économie américaine est pleine de surprises. Alors que le consensus tablait sur 180 000 créations d’emplois au mois d’avril et 3,6 % de chômage, ces attentes ont été largement balayées. Environ 253 000 nouveaux postes ont vu le jour. Un résultat qui fait chuter le taux de chômage à 3,4 %.