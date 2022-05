Temps de lecture estimé : 2 minutes

Augmentation des salaires chez Starbucks • La chaîne de distribution a annoncé de nouvelles mesures afin d’enrayer le mouvement de syndicalisation de ses salarié·es. En 2021, des salarié·es de 250 cafés ont fondé un syndicat, le Starbucks Workers United. Face à ce mouvement, le groupe a décidé d’agir et annonce une série de mesures à destination des employé·es. La chaîne prévoit que le salaire minimum passe à 15 dollars de l’heure et que le système de pourboire s’applique aux paiements en ligne. Howard Schultz, l’ex-patron de Starbucks qui a une nouvelle fois repris les commandes de la chaîne, a déclaré vouloir tout faire pour éviter les « interférences extérieures ».

Tourisme : la croisière retrouve son rythme ! • Un vent nouveau souffle sur la croisière ! Le secteur, fortement impacté par la crise sanitaire, sort la quille de l’eau. Tous les indicateurs sont au vert ! En ce début mai, les réservations augmentent. Un soulagement pour les compagnies maritimes restées à quai pendant plus de deux ans… Si la covid n’est plus un frein à la navigation, le protocole sanitaire continue de faire partie du voyage. Test avant d’embarquer, port du masque à bord en lieux fermés… Pour l’heure, la reprise en Europe est significative. Les paquebots naviguent à nouveau en Méditerranée, dans les eaux d’Europe du Nord et dans les Caraïbes. Des zones maritimes très fréquentées lors des croisières. Seules les Antilles françaises restent, pour le moment, désertées des croisiéristes. Des discussions sont en cours entre les autorités et les armateur·rices.

EDF voit son chiffre d’affaires trimestriel bondir • La hausse des prix profite au géant du gaz et de l’électricité. Le chiffre d’affaires d’EDF a bondi de manière significative sur le trimestre : 35,6 milliards d’euros ! Un chiffre en hausse de 62 % par rapport au premier trimestre 2021. En cause, la hausse significative des cours du gaz et de l’électricité, provoquée par la reprise économique et la guerre en Ukraine. Toutefois, EDF a précisé que ces chiffres n’auraient qu’un impact limité sur les consommateur·rices. Pour rappel, le leader de l’énergie a été condamné en 2016 par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à une amende de 500 000 euros. Les faits ? un manque de transparence sur les marchés de l’énergie et des manquements aux règles européennes en vigueur…

Énième désaccord entre Amazon et les syndicats • Le bras de fer entre Amazon et les syndicats est loin d’être terminé… Aucun accord n’a été trouvé sur la question de l’augmentation des salaires. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) débutée le 8 mars, les salarié·es réclamaient une revalorisation des salaires à hauteur de 5 %. En vain, la direction n’a pas voulu aller au-delà de 3,5 %. Sur cinq syndicats, seule la CFE-CGC a signé cet accord qui promet une hausse générale des salaires de 3,5 % à compter du 1er juin. Mais le géant continue malgré tout de créer de l’emploi : 3 000 CDI sont prévus en 2022 !