Emmanuel Macron se rendra-t-il à Dunkerque ? • D’après le quotidien La Voix du Nord, Emmanuel Macron pourrait se rendre le 12 mai à Dunkerque, dans le cadre d’un projet d’implantation d’une méga-usine de batteries. En marge du projet, l’entreprise taïwanaise ProLogium Technology, spécialisée dans la fabrication de batterie. Cela laisse présager la création de plus de 2 000 emplois à terme. Une hypothèse appuyée par des sources internes à Bercy. Elles confirment que le président pourrait effectivement profiter de son déplacement pour annoncer l’implantation de ProLogium. Néanmoins, l’Allemagne et les Pays-Bas sont toujours dans la course pour accueillir la future méga-usine.

La colère du Kremlin • À la suite des pétards mouillés envoyés contre le Kremlin mercredi, la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir tenté d’assassiner Vladimir Poutine. La réaction de l’ours russe a été immédiate avec le déploiement de ses forces de frappe dans la nuit de mercredi à jeudi. Kiev, Zaporijjia ou encore Odessa ont subi des bombardements, selon des déclarations ukrainiennes. La défense antiaérienne ukrainienne aurait abattu 18 des 24 drones kamikazes russes lancés contre son territoire. Dans le sud, à Kherson, l’armée russe a tué 21 Ukrainiens dans plusieurs bombardements.

Condamner la violence inutile • Depuis les violences survenues en marge des manifestations contre la réforme des retraites du 1er mai, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice se mettent à l’ouvrage. Alors que 406 membres des forces de l’ordre ont été blessés lors des violences qui ont eu lieu pendant la fête du Travail, le ministre de l’Intérieur a appelé à durcir les sanctions pénales contre les auteurs de ces attaques. Éric Dupond-Moretti a annoncé une rencontre avec Gérald Darmanin. Réunion prévue aujourd’hui, afin de discuter d’une nouvelle loi qui vise à durcir les sanctions pénales contre les casseurs.

Vive le roi ! • Le couronnement du roi Charles III aura lieu demain, à l’abbaye de Westminster. Avec un dispositif de sécurité d’ampleur prévu en conséquence. Au programme, plus de 9 000 policiers mobilisés ainsi que 2 500 officiers spécialisés. Des snipers seront disposés sur les toits du centre de Londres. La police londonienne a également prévu d’utiliser des technologies de reconnaissance faciale. Le prince Harry sera présent, au détriment de la duchesse de Sussex Meghan Markle, qui n’assistera pas au couronnement de son beau-père.

Les beaux jours • Vacancéole, spécialiste de la création et de l’organisation de services touristiques, a interrogé plus de 500 Français, quant à leurs envies de vacances. Presque 1 Français sur 2 prévoit un prochain voyage en France pour la période printemps-été 2023. 30 % voyageront en Europe, tandis que 24 % visiteront des pays hors-Europe. Les destinations « plage » séduisent 46 % des Français, tandis que les destinations « lacs » arrivent en seconde position avec 39 %. Les forces de l’hexagone, en premier lieu, ses paysages pour 74 % des Français. Devant la nature (58 %), la météo (57 %) et la culture (54 %).