Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sobriété énergétique : les dirigeant·es d’entreprise appellent à un renouveau • Dans une tribune parue dans le Journal du Dimanche, 84 dirigeant·es d’entreprises souhaitent « passer d’une sobriété d’urgence à une sobriété organisée ». Parmi les signataires, quelques grands noms : Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF, Hélène Bernicot du Crédit Mutuel et Pascal Demurger, assureur MAIF. Concrètement, ils désirent intégrer les démarches d’économie circulaire, d’économie d’usage et de relocalisation au cœur de leur stratégie d’entreprise. Ainsi, ils espèrent faire évoluer leur modèle global de compétitivité et sortir les entreprises d’une « perpétuelle injonction contradictoire ». Le but, retrouver un juste équilibre entre leurs objectifs financiers et les enjeux sociaux et climatiques. Les 84 signataires proposeront un choix collectif le 30 août lors des « universités d’été de l’économie de demain » à Paris.

Le français Flying Whales – dirigeables – lève 122 millions d’euros • La start-up française qui travaille sur des dirigeables de transport de charges lourdes voit l’État français, via Bpifrance, entrer dans le capital, en compagnie de French Tech Souveraineté et la Principauté de Monaco (Société nationale de financement). Le gouvernement du Québec reste à hauteur de 25 % des parts de la société et réabonde donc, tout comme les fonds d’investissements du Groupe Air Liquide et du Groupe ADP (aéroports de Paris) et la Société Générale Assurances. Sébastien Bougon, PDG de la société, qui a besoin de 450 millions pour déployer le projet, attend en 2024 le premier vol de « la baleine », 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre, rempli d’hélium gaz inerte non pressurisé, propulsé par 32 moteurs à hélices hybrides électriques. Emport possible de 60 tonnes sous élingues ou dans sa soute de 100 mètres de long sur plusieurs centaines de kilomètres. Futur du marché des dirigeables de charges lourdes, 800 appareils.

Inflation : une commune de l’Orne (61) distribue des bons d’achats aux foyers modestes • Un bel élan de solidarité ! Face à l’inflation, le conseil municipal de La Ferrière-aux-Étangs (Orne) va débloquer 10 000 euros pour aider une centaine de familles de la commune. Cette somme, qui représente 0,7 % du budget de la commune, sera versée au centre commercial d’action sociale (CCAS), avant d’être redistribuée à la rentrée sous forme de bons d’achats d’une valeur de 100 euros maximum par ménage. Ces bons seront utilisables dans les commerces du village : boucherie, supérette, station-service la plus proche… Pour en bénéficier, les ménages devront justifier d’un quotient familial inférieur ou égal à 650 euros, et fournir des justificatifs bancaires. Le conseil municipal de la commune a invité ses concitoyens à faire des dons au CCAS. Lesquels seront déductibles du montant des impôts payés. Une jolie initiative !

Pannes techniques à Roissy, les passagers décollent sans bagages • Week-end catastrophe à Roissy… Un mouvement de grève est venu semer le chaos en ce début de saison estivale. Ce dernier a forcé l’annulation de vols les 1er et 2 juillet. Et pour les passagers qui ont eu la chance de décoller, ils se sont retrouvés sans leurs valises ! En cause : l’accumulation de deux pannes techniques. Le premier a touché le centre de tri de bagages au démarrage de l’exploitation et le second est une panne de système informatique. Résultat, les voyageurs se sont retrouvés privés de bagages. Mais ADP affirme que « les valises vont bientôt retrouver leurs propriétaires ». Au total, 15 avions sont concernés, soit 1 500 bagages.