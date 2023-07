Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aux États-Unis, un nouvel espoir • La croissance du PIB au premier trimestre vient d’être révisée à la hausse à 2 %, au lieu de 1,3 %. Une croissance essentiellement portée par la consommation et les exportations. En mai, la création d’emplois s’est maintenue, et le chômage est à peine remonté, à 3,7 %. Jack Janasiewicz, économiste américain, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un « credit crunch » classique, mais plutôt d’un cycle de revenus. Il met en avant l’idée d’une croissance syncopée. « La production dans les industries automobile et aérospatiale n’a par exemple pas retrouvé son niveau antérieur. Vous allez avoir des poches de réaccélération et des poches de ralentissement. Le tout va en quelque sorte s’annuler ».

Qui s’offrira Casino ? • Le groupe agroalimentaire Casino a annoncé hier avoir reçu deux offres en vue du renforcement de ses fonds propres. Une d’un groupement mené par Daniel Kretinsky et l’autre des hommes d’affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. L’action Casino a ainsi grimpé de 12,8 %, à 4,44 euros. Très volatil, le titre alterne les mouvements de hausse et de baisse depuis l’ouverture du marché. « Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du conseil d’administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d’une réunion organisée le 5 juillet sous l’égide des conciliateurs », lit-on dans un communiqué du groupe Casino.

Les résultats du bac sont tombés ! • Ils étaient 720 000 candidats à attendre avec impatience les résultats du baccalauréat. Pour rappel, depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales. « On est à 84,9 % d’admis au bac toutes séries confondues, contre 86,1 % l’année dernière. C’est donc un léger tassement. Cela veut dire que le bac retrouve une sélectivité qu’il avait pu perdre ces dernières années », a déclaré Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation. Il convient de souligner que ce chiffre augmentera un peu avec les épreuves de rattrapage.

Léon Gautier, un héros national • Léon Gautier, dernier survivant des 177 Français du Débarquement le 6 juin 1944 en Normandie, est décédé lundi à l’âge de 100 ans. Le courageux jeune homme s’engage dans la Marine en février 1940. Il embarque sur le Courbet et participe à la défense de Cherbourg en juin de la même année. Après la chute de la ville, il se rend en Angleterre. Arrivé sur place, il apprend qu’un certain général de Gaulle tente de former une armée de volontaires pour continuer le combat. Il décide alors de rejoindre la France libre, à Londres. Il intègre ainsi le commando Kieffer en 1943 et devient fusilier marin. Le 5 juin 1944, il prend la mer aux côtés de ses 176 compagnons. Léon Gautier participera à la totalité des 78 jours de la bataille de Normandie.

L’incontournable digitalisation • monday.com, une plate-forme de travail qui permet aux organisations de toute taille de créer les outils et les processus dont elles ont besoin pour gérer tous les aspects de leur travail, révèle les résultats de son étude internationale menée auprès de 4 000 collaborateurs issus de divers secteurs d’activité. 88 % des collaborateurs français affirment que la productivité est un élément clé dans la croissance. 80 % pensent que les outils de collaboration et de productivité améliorent leur engagement. Néanmoins, seuls 23 % des répondants français reconnaissent avoir les outils nécessaires pour rationaliser les processus de travail. Enfin, environ 3 personnes sur 4 reconnaissent que la digitalisation de leur entreprise devrait être une priorité absolue.