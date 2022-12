Temps de lecture estimé : 2 minutes

Paris sera très peu concernée par les délestages • L’hiver du délestage approche. L’impossibilité de faire face à la demande électrique va réclamer des coupures localisées. Nous vivrons à l’heure de l’Écowatt. Mais évidemment, impossible de couper le courant près d’un site stratégique : hôpital, commissariat, zone militaire, gare, ministère… Résultat : Paris sera grandement épargnée. Seule une part (17 %) du réseau parisien risque la coupure. Contre 62 % en moyenne dans le pays. De quoi susciter l’ire des désormais fameux « territoires ».

Biden prêt à tendre la main à Poutine, mais ce dernier refuse • Un espoir vite envolé. Joe Biden, à l’issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron, a indiqué aux journalistes qu’il pouvait, sous certaines conditions, engager un nouveau dialogue avec son homologue Vladimir Poutine. « Je suis prêt à parler à Poutine s’il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l’a pas encore fait. » Le Kremlin rétorque, par communiqué, et rejette les conditions du dialogue. Un coup d’épée dans l’eau…

Pas d’école en cas de coupure • L’aurait-on seulement imaginé, il y a deux ans encore ? Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, lors d’un déplacement au salon Éducatech Expo, à Paris, s’est fendu d’une déclaration particulièrement en décalage avec la vision d’une école futuriste. Au contraire : il est question d’organiser l’école en fonction des coupures de courant… Non content, le ministre pérore, et assure qu’en cas de coupure, « il n’y aura pas d’école le matin ».

Bardella invite les « patriotes sincères » à le rejoindre • Revoilà le serpent de mer de l’union des droites. Jordan Bardella, le juvénile président du RN, a indiqué vendredi 2 décembre, au micro de la radio publique France Inter, sa conviction : « nous allons succéder à Emmanuel Macron […] Beaucoup de patriotes sincères, à gauche comme à droite, sont maintenant appelés à faire un bout de chemin avec nous », estime t-il. Avant d’affirmer « avoir beaucoup de points communs avec une droite qui se sent peut-être orpheline d’un leader ».

Un téléphone intelligent fabriqué en France • Le premier smartphone français sera provençal ! Conçu à Aix-en-Provence, le Crosscall devrait être disponible pour le grand public en 2024, année des JO. Ces téléphones, très solides et robustes, équipent déjà la police, la gendarmerie ou encore la SNCF. Cette nouvelle donne est synonyme d’une relocalisation. L’entreprise a quitté l’Asie pour la France. Garanti cinq ans, son prix évoluera, selon les modèles et les options, entre 300 et 700 euros.

Présidence des LR : Michel Barnier refuse de choisir • Le Savoyard fait une réponse de Normand. Michel Barnier, le Monsieur Europe des LR, refuse de choisir entre Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié. Il a longuement pesé les avantages et les inconvénients des uns et des autres… Avant de s’abstenir. Normal : il espère porter la liste des LR aux prochaines européennes.