Temps de lecture estimé : 2 minutes

Nouveau sommet pour la valeur de l’or ! • On la décrit comme la valeur refuge par excellence. À raison. Puisque dans la nuit de dimanche à lundi 2 décembre, le prix de l’or a franchi la barre des 2 100 dollars l’once – le métal précieux atteignait même 2135,39 dollars au début des échanges asiatiques. De quoi dépasser le précédent record historique établi en 2020, pendant la pandémie. L’or, selon les analystes, reste une valeur sûre alors que la guerre au Proche-Orient fait rage. En parallèle, quelques indices montrent que l’inflation devrait ralentir aux États-Unis (ce qui a conduit à spéculer sur une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine).

Ehpad : La CGT dénonce une « maltraitance généralisée » au sein des établissements Emera • Un nouveau scandale dans le monde des Ehpad ? « Il apparaît que le groupe Emera entretient un système de maltraitance généralisée qui s’opère chaque jour auprès de leurs (…) résidents et (…) salariés », écrit la numéro un de la CGT Sophie Binet. Le syndicat, dans une lettre adressée au gouvernement, alerte sur des « violences physiques » et des « manquements » dans plusieurs Ehpad privés du groupe Emera, il réclame donc une saisine de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales). Pour l’heure, Emera dément et dit ne pas avoir « connaissance de pratique de pressions sur des personnels », une pratique « contraire avec la politique d’échange prônée par le groupe ».

En Alsace, l’usine Huawei tournerait fin « 2025 » On l’attendait pour 2023. Mais on patientera encore un peu. La première usine Huawei hors de Chine, devrait finalement être opérationnelle « fin 2025 » près de Strasbourg, à en croire les propos d’un des dirigeants de l’entreprise chinoise, Minggang Zhang. « L’ambition, c’est produire un milliard de marchandises par an avec 500 emplois à la clé, et c’est fabriquer en France pour fournir l’ensemble du marché européen », a expliqué Minggang Zhang sur France Inter, le directeur général adjoint de la branche française de Huawei. Un objectif qui irait à l’encontre des recommandations de la Commission européenne, qui a appelé les 27 pays membres et les opérateurs télécoms à exclure de leurs réseaux mobiles les fournisseurs Huawei et ZTE, qu’elle juge à risque pour la sécurité de l’UE.

La plate-forme FreemiumPlay annonce une levée de fonds de deux millions d’euros • Il s’agit de la première levée de fonds pour l’acteur de solutions cadeaux numériques 100 % dédiées aux loisirs et divertissement payants en ligne. Deux millions d’euros bouclés auprès d’Elevation Capital Partners, une manière pour FreemiumPlay d’accélérer son développement en France et à l’étranger – notamment après l’ouverture à la Belgique en 2022. « Dans un contexte économique compliqué, la demande de divertissement numérique reste pourtant toujours très forte. Quand on sait qu’en moyenne, 75 à 80 euros par foyer et par mois sont dépensés en divertissement en ligne, FreemiumPlay veut accélérer pour proposer du pouvoir d’achat numérique au plus grand nombre : entreprises, salariés, particuliers », explique Nicolas Yvelin, CEO de FreemiumPlay.

Quelles sont les destinations préférées des Français pour Noël et Nouvel An ? • À l’approche des fêtes de fin d’année, Opodo, agence de voyages en ligne leader en Europe, s’est intéressée de plus près aux réservations de vols effectuées sur la plate-forme en 2023 pour un voyage prévu entre le 22 décembre et le 7 janvier. Voici le Top 5 :

Londres

New York

Marrakech

Lisbonne

Porto

crédits : shutterstock