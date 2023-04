Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le « gendarme de l’Europe » en vadrouille, en Chine • Le Président Emmanuel Macron se rend, ce mercredi 5 avril, en Chine pour une visite de trois jours. Le chef de l’État français, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, passera à Pékin et Canton. La guerre en Ukraine, le cœur des débats, même si l’objectif est aussi de défendre les intérêts de l’économie française et européenne. Le tout, sur un fond de tensions entre les États-Unis et la Chine. Pour consolider sa garde, l’actuel locataire de l’Élysée a convié pas moins d’une soixantaine de patrons d’entreprises françaises, dont Airbus, EDF et Veolia. En effet, les entreprises françaises entendent en tirer des contrats potentiels.

KKR place ses billes en Europe • KKR, un fonds d’investissement américain et l’un des plus importants au monde, vient de lever 8 milliards de dollars pour investir dans des entreprises européennes. « European Fund VI est, à ce jour, le plus grand fonds de capital-investissement exclusivement dédié au continent », précise Philipp Freise, coresponsable du private equity Europe chez KKR. Cette levée de fonds sera axée sur les investissements en capital-investissement dans les économies européennes développées.

Une affaire embarrassante… • Donald Trump a dû comparaître devant le tribunal, mardi 4 avril à New York. Le président américain sortant est inculpé pour avoir versé 130 000 dollars, à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels, pour acheter son silence. Un événement historique qui divise et fascine l’Amérique. Ainsi, le républicain de 76 ans, candidat à l’élection présidentielle de 2024, s’est vu notifier les charges qui pèsent sur lui.

Go Entrepreneurs, jour J • Ouverture du salon Go Entrepreneurs du 5 au 6 avril, à Paris La Défense Arena. C’est le rendez-vous des créateurs, start-up et dirigeants, pour lancer et accélérer son business à Paris. Une édition 2023 qui met l’accent sur l’importance du collectif dans la création d’entreprise. Plus de 150 entrepreneurs et personnalités phares, participeront à l’événement lors des 250 conférences et ateliers prévus.

Les Français face à l’inflation • Bonial, entreprise de média et technologies pour le commerce, a souhaité se pencher sur la relation des Français à la consommation, en les questionnant notamment sur leur pouvoir d’achat, leurs comportements, mais aussi sur leur ressenti de l’inflation comparée aux chiffres de l’Insee. Les chiffres sont préoccupants. En outre 88 % des Français ont un sentiment négatif vis-à-vis de leur pouvoir d’achat. 46 % estiment ne plus pouvoir vivre décemment. Enfin, 60 % ont le sentiment de se restreindre.