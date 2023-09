Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quand la réforme des retraites menace la rupture conventionnelle • À partir du 1er septembre, la signature d’une rupture conventionnelle avec un salarié qui peut bénéficier d’une pension de retraite ne sera ainsi plus avantageuse financièrement qu’une mise à la retraite. « Le but de cette évolution est de remédier à une aberration du système qui favorise les ruptures conventionnelles avant la retraite […] on constate qu’il y a un pic en hausse, deux-trois ans avant l’âge légal de départ soit la durée maximale pendant laquelle les séniors peuvent toucher une allocation-chômage », a expliqué Bertrand Martinot, économiste membre de l’Institut Montaigne et spécialiste du travail.

Les rémunérations des soignants en hausse • L’exécutif a annoncé un nouveau tour de force, une nouvelle hausse de rémunération pour les soignants. Un milliard d’euros pour pérenniser des augmentations salariales décidées à l’été 2022, et augmenter les revenus des infirmiers et aides-soignants qui travaillent la nuit, le dimanche ou les jours fériés. Censées éviter les fermetures de lits et de services faute de personnel, elles constituaient des annonces très attendues.

Grande-Bretagne : chute de l’activité manufacturière • Le secteur manufacturier britannique s’est contracté en août, au rythme le plus rapide depuis huit mois en raison de la hausse des taux d’intérêt dans le pays et à l’étranger. Des résultats portés par l’enquête mensuelle de S&P Global/CIPS UK, publiée vendredi dernier. L’indice des directeurs d’achat est tombé à 43 en août, contre 45,3 en juillet, le chiffre le plus faible depuis 39 mois, mais au-dessus d’une première estimation de 42,5 points.

Une mauvaise pub • L’Ukraine a une nouvelle fois reproché à l’enseigne française Auchan de maintenir sa filiale en Russie, alors qu’un centre commercial où le groupe est présent a été touché à Kiev par des fragments d’obus russes. « Des fragments d’un missile russe détruit ont touché un centre commercial à Kiev, où se trouve le supermarché Auchan […] Auchan poursuit son travail en Russie, paie des impôts, finance la guerre et subit les attaques russes. Cynisme, masochisme ou stupidité ? Quittez la Russie, cet argent est trop sanglant », dénonce le ministère ukrainien de la Défense, sur X (ex-Twitter).

Economix en couleurs ! • La célèbre BD qui vulgarise les grandes théories économiques, fait encore parler d’elle, puisqu’elle est enfin sortie en couleurs. Les 300 pages se sont enrichies du dernier traité transatlantique ainsi que des développements jusqu’à la période Sarkozy-Merkel. Pour rappel, la version en noir et blanc s’est vendue à plus de 200 000 exemplaires en France. La bande dessinée américaine signée Dan Burr et Michael Goodwin, est un véritable phénomène de l’édition.