TotalÉnergies victime de son succès • Depuis plusieurs semaines, les stations-services du groupe TotalÉnergies sont prises d’assaut par les automobilistes. En cause, la remise supplémentaire de 20 centimes appliquée par le géant pétrolier depuis le 1er septembre. Alors que les fréquentations sont supérieures de 30 % à la normale, un mouvement de grève ralentit les différentes raffineries françaises du groupe, ce qui pousse TotalÉnergies à s’approvisionner à l’étranger. La multinationale rappelle cependant l’existence de stocks stratégiques, utiles pour remplir des dépôts où il manque du carburant. De plus cette situation de tension devrait s’achever le 1er novembre, car si la ristourne se maintient, elle diminuera de 20 à 10 centimes.

Marche arrière pour le gouvernement de Liz Truss • La Première ministre britannique et Kwasi Kwarteng, le chancelier de l’Échiquier, ont finalement abandonné l’idée de baisser l’impôt sur le revenu pour les plus riches. Accusée de favoriser les plus aisés en pleine crise du coût de la vie, cette mesure a été particulièrement critiquée. « Il est clair que la suppression du taux d’imposition à 45 % a éclipsé notre mission de nous attaquer aux difficultés dans notre pays », a tweeté le ministre des Finances. Avec une économie en récession et une inflation proche des 10 %, Londres va se focaliser sur la mise en place du plafond énergétique. Une mesure évaluée entre 100 et 200 milliards de livres sur deux ans.

La décision est tombée pour Éric Dupond-Moretti • Le garde des Sceaux est accusé par la Cour de Justice de la République de s’être servi de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s’est opposé lorsqu’il était encore avocat. Une première pour un garde des Sceaux en exercice. Arrivés lundi 3 octobre à la CJR, ses deux avocats en sont ressortis 30 minutes plus tard, après s’être fait signifier le renvoi pour « prise illégale d’intérêt ». Ils annoncent se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Il appartient désormais à l’assemblée plénière de la Cour de cassation de se saisir de ce dossier et de se prononcer sur les nombreuses irrégularités qui le composent.

Le monde associatif, un secteur au poids économique méconnu • Une étude parue en début de semaine, dans la 20e édition de « La France associative en mouvement » lève le voile sur l’évolution du secteur associatif français. « Alors que l’année 2020 a été marquée par un retrait de 1,6 % des effectifs salariés, en 2021 la France connait un rebond de 2,7 %, ce qui permet de dépasser le niveau d’avant la crise », rapporte l’étude. En 2021, l’emploi privé lucratif au sein des associations et des fondations représentait 149 000 employeurs pour 1 923 millions de salariés, « soit 9,8 % du total des salariés du secteur privé » pour une masse salariale de près de 46,5 milliards d’euros.