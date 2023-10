Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Turquie ne se sort pas de l’inflation • Les prix à la consommation reprennent vigueur en Turquie ! Après les premiers effets positifs du resserrement monétaire en juin dernier, l’inflation au pays d’Erdogan était redescendue à 38,2 %. Sur le mois de septembre, les prix ont rebondi à 61,5 %. Le plus haut depuis décembre 2022. Dans les faits, ces tristes résultats sont causés par l’inflation à l’importation. La Turquie fait face à un déficit commercial historiquement haut et n’a donc aucun moyen de sortir sereinement la tête de l’eau. Leur dépendance énergétique est un vrai frein économique et la récente décision de la Banque centrale de relever les taux directeurs ne suffit pas à enrayer l’inflation.

154 communes classées en « zone tendue » • Le gouvernement a annoncé le classement en « zone tendue » de 154 communes où sévit une grave crise du logement. Beaucoup de villes de la façade atlantique ou de montagne ont obtenu ce statut. D’autres villes moyennes (entre 20 000 et 100 000 habitants) entrent aussi dans la liste. Parmi elles : Arras, Cholet, Le Mans, Troyes, Evreux, Besançon, Gap ou encore Colmar. Les locataires qui vivent dans ces métropoles profitent ainsi d’un délai de préavis exceptionnel. Ils disposent d’un mois pour quitter leur logement, contre trois dans la réglementation classique.

Le Parlement européen vote la loi sur la liberté des médias ! • Destinée à défendre le pluralisme et l’indépendance des médias, cette « loi européenne sur la liberté des médias » a été présentée par la Commission en septembre 2022. Elle prévoit de garantir l’indépendance éditoriale et la protection des sources. Deux facteurs très importants pour l’information. Des pays comme la Pologne et la Hongrie s’en sont d’ailleurs un peu dispensés ces dernières années. Le texte interdit aussi la détention des journalistes ainsi que la fouille de son bureau et des supports numériques. « Ces garde-fous sont clairement plus protecteurs que la loi française », pointe Julie Majerczak, directrice du bureau bruxellois de Reporters sans frontières à l’AFP. Le feu vert donné par les eurodéputés arrive à point nommé. En France, les passions se déchaînent autour d’Ariane Lavrilleux, la journaliste d’investigation placée en garde à vue en septembre dernier.

Florence dit stop aux Airbnb • La ville italienne de Florence a décidé d’interdire de nouvelles locations résidentielles de courte durée via des plates-formes comme Airbnb dans son centre historique. Cette mesure vise à accroître l’offre de logements classiques pour les habitants d’une des villes les plus touristiques au monde. Les propriétaires florentins, qui jusque-là, privilégiaient le modèle de location de courte durée grâce aux plates-formes comme Airbnb, se voient proposer des avantages fiscaux s’ils décident de convertir leurs baux en locations plus traditionnelles. « En 2016, nous avions un peu moins de 6 000 appartements répertoriés sur Airbnb, aujourd’hui, nous en avons près de 14 378 », regrette Dario Nardella, le maire de Florence.

