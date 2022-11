Temps de lecture estimé : 3 minutes

RATP : le coup de gueule de Pécresse • La présidente de la première région d’Europe vitupère. Valérie Pécresse se fait la porte-parole des usagers des transports publics franciliens. « La performance de plusieurs lignes de métro (notamment les lignes 3, 6, 8, 11, 12 et 13) s’est significativement dégradée depuis la rentrée scolaire, avec des régularités inférieures à 91 % en heure de pointe, ce qui est bien en deçà de vos obligations contractuelles à l’égard d’Ile-de-France Mobilités et donc inacceptable. » En tant qu’autorité régulatrice des transports, Valérie Pécresse est pleinement dans son droit. Elle ajoute, toujours colère : « J’attends de votre part un plan de remédiation d’urgence à la situation et un échéancier pour pallier les difficultés de ces 6 lignes. » Jean Castex, prochain PDG de la Régie mais pas encore en poste, est prévenu.

La Suisse est la nation la plus attractive du monde ! • Formidable Suisse. Notre ingénieux voisin, que nous ne pouvons que féliciter, est arrivé en tête du classement Global Talent Competitiveness Index, référence mondiale pour l’attractivité des talents. Juste derrière la Suisse : Singapour, le Danemark et les États-Unis. La France est 19e, au même rang que l’an passé. Bon nombre de facteurs rentrent en ligne de compte pour établir le classement : qualité de la vie, santé, infrastructures, fiscalité, tissu entrepreneurial… Partout, la Suisse surpasse. Et si la France s’en inspirait ?

Démocratie américaine : Biden sonne le tocsin • Malgré ses évidents déboires de santé, le président des États-Unis, Joe Biden, poursuit tant bien que mal sa campagne en vue des élections de mi-mandat, qui se tiendront mardi 8 novembre. C’est depuis l’Union Station, la gare de Washington DC (choix baroque) que le quasi-octogénaire a effectué un discours en forme de chant du cygne. Dans son viseur, les Républicains : « Il y a des candidats qui se présentent à tous les échelons de l’administration américaine (…) qui refusent de s’engager à accepter les résultats des élections auxquelles ils sont candidats. » « Cela ouvre la voie au chaos en Amérique ».

Face à la pluie des 49.3, un député LFI décide de faire grève • Un député en grève ? So French ! Rodrigo Arenas, député LFI de Paris, a annoncé son intention de « faire grève » pour protester contre l’usage de l’article 49.3 par la Première ministre, qui en est désormais friande. Le député, qui continuera de siéger, par respect pour ses électeurs, portera désormais un brassard blanc. Le rebelle ajoute, dans son communiqué plein de fougue : « Avec ce 49.3, ce sont des dizaines d’amendements qui sont jetés à la poubelle alors même qu’ils ont été votés par l’Assemblée. Pire, ce sont des budgets comme ceux de l’Éducation nationale, premier poste budgétaire, qui ne sont même pas étudiés en séance plénière. »

Meloni lance son premier chantier et s’attaque aux rave partys • Jusqu’à six ans de prison pour une rave party. Ces fêtes techno clandestines, organisées de manière sauvage, constituent une menace majeure pour l’ordre public. L’Italie en a fait l’amère expérience, à Modène, lors des festivités d’Halloween. Un millier de jeunes se sont réunis dans une usine désaffectée pour s’adonner à ces illégales réjouissances. Giorgia Meloni a décidé de sévir. La nouvelle Présidente du Conseil, par un décret-loi, alourdit considérablement les sanctions. Les organisateurs seront désormais passibles de peines de réclusion de trois à six ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 euros.

BNP Paribas affiche d’excellents résultats • La première banque de la zone euro est bien partie pour le rester. Au troisième trimestre, elle affiche un bénéfice net en hausse de 10,3 %. Les raisons de cette croissance hyper-dynamique tiennent à l’excellente position du groupe. D’abord, la hausse des taux d’intérêt, qui ne peut que lui profiter. Et surtout, la BNP profite du dynamisme de ses activités sur les dérivés sur les matières premières…