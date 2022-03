Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le molnupiravir recommandé par l’OMS • Complètement éclipsée par le conflit ukrainien, la pandémie continue de faire des victimes. Mercredi 2 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé recommander la pilule anti-covid, le molnupiravir, produite par les laboratoires Merck pour les patient·es qui présentent un risque important d’hospitalisation. Cette pilule doit être administrée très tôt dès l’apparition des symptômes et aurait pour effet de réduire le risque d’hospitalisation. L’utilisation du médicament est toutefois déconseillée pour les personnes jeunes et en bonne santé ainsi que pour les femmes enceintes.

Netflix augmente son catalogue de jeux vidéos • Les plate-formes sont nombreuses à proposer des films et séries à la demande. Alors contre la concurrence, Netflix se diversifie. Afin de développer son offre de jeux vidéos, le géant américain a annoncé mercredi 2 mars son ambition d’acquérir le studio finlandais Next Games. Une transaction financière estimée à 65 millions d’euros.

TotalEnergies dans le viseur des ONG • Le Tribunal de Paris aura la lourde tâche d’apprécier le recours déposé par Greenpeace France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous contre TotalEnergies. Ces trois ONG accusent l’entreprise de « pratiques commerciales trompeuses ». Au cœur du débat : une campagne d’affichage. Dans ses publicités TotalEnergies affirme son ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en présentant le gaz comme énergie fossile « la plus propre ». Selon l’association Greenpeace, ces informations ont vocation à induire les consommateur·rices en erreur en donnant « la fausse impression que le géant pétro-gazier peut atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 tout en prévoyant de produire, promouvoir et vendre plus d’énergies fossiles ».

Des millions de Français·es devant Macron • Une quinzaine de minutes d’allocution qui a tenu en haleine plus de 21 millions de Français·es, soit 84 % de la part d’audience. Mercredi 2 mars au soir, le président Emmanuel Macron a annoncé aux téléspectateur·rices que « les semaines à venir seront difficiles » en raison des affrontements entre Russes et Ukrainien·nes. « La Russie n’est pas l’agressée, elle est l’agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c’est un mensonge, une insulte à l’histoire de la Russie et de l’Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont lutté côte à côte contre le nazisme », a-t-il ajouté.

Twitter bloque les médias russes • Après Facebook, Instagram et YouTube, c’est au tour de Twitter de prendre position contre la politique russe. Les comptes des médias RT et Sputnik ont été bloqués dans l’Union européenne. Ces décisions ont été prises à la suite de l’interdiction décidée par les États membres qui accusent la presse russe d’être à l’origine de désinformation dans le cadre de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine.

Égalité hommes-femmes : mauvaise note pour le quinquennat Macron • Ce jeudi 3 mars, six associations, dont Oxfam France, ont fait le bilan de la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Et le bulletin n’est pas bon : « insuffisant », notent les observateur·rices. « Nous prenons acte d’un certain nombre d’efforts, mais le système reste profondément sexiste », affirme Sandra Lhote-Fernandes, auteure du bilan. Étaient évalués : le budget et la présence des femmes en politique, la lutte contre les violences, la lutte contre les inégalités au travail, les droits sexuels et reproductifs et la diplomatie féminine.