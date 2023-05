Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Chine et Internet, ça fait deux • Sale temps pour surfer sur le Web chinois ! Les censeurs pékinois ont annoncé la fermeture de 4 200 sites et 55 applications sur les seuls trois premiers mois de l’année. En cause ? Du contenu contraire aux lois du pays. En Chine, il est interdit de nuire à l’image du Parti communiste ou du gouvernement en place. L’exécutif réprimande aussi ceux qui produisent du contenu qui fait état de « nihilisme historique ». Comprenez ceux qui nuancent l’histoire de la Chine. Au pays du Milieu, il n’y a qu’un parti, une histoire et une seule vérité. Alors, gare à celui qui se dressera face à ce constat !

Vent de panique à Wall Street • Dans débâcle financière américaine, le preux chevalier sauveur se nomme JP Morgan. La reprise de FRB par cet établissement systémique a permis à toute l’économie mondiale de garder un précieux équilibre. Et alors que les marchés financiers semblaient bien réagir à cette absorption, le temps s’est finalement couvert. Les banques régionales étasuniennes accusent de lourdes pertes. PacWest a vu sa cotation s’écrouler de 27,5% et Western Alliance glisse aussi à -15 %. JP Morgan – dont la cotation semblait stable – a clôturé mardi à -1,6 %. Le début des problèmes ?

Greenpeace VS TotalÉnergies, le bras de fer juridique • Ils se cherchent des noises depuis des mois. En novembre, Greenpeace France accuse le géant pétrolier d’alléger son bilan d’empreinte carbone de 2019. Selon l’ONG, il serait en réalité 4 fois plus lourd que les chiffres avancés et culminerait à 1,6 milliard de tonnes sur l’année. Loin des 455 millions de tonnes annoncées par TotalÉnergies… Le groupe géré par Patrick Pouyanné a répondu par une attaque juridique pour « informations fausses et trompeuses », dénonçant une méthodologie « pour le moins douteuse ». L’affaire se règlera au civil, TotalÉnergies n’a pas souhaité attaquer l’association pour diffamation. Le groupe demande la suppression du rapport de Greenpeace ainsi qu’un euro symbolique en dommages et intérêts. « Là, on sait qu’on est partis pour plusieurs années », estime Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

BNP Paribas performe ! • La banque numéro 1 de France vient d’annoncer des bénéfices nets pharamineux. 4,4 milliards d’euros, soit 2,5 fois plus qu’en 2022. La vente de leur filiale américaine Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars en février dernier a largement boosté ces résultats. Sur d’autres aspects, BNP Paribas paraît plus solide que jamais. Le produit net bancaire du groupe, équivalent du chiffre d’affaires pour le secteur, a également progressé de 1,4 % par rapport à 2022. Un comportement de résilience extraordinaire à l’heure où la BCE continue de durcir les conditions des prêts géants accordés aux banques.

Intersport laisse neuf GO Sport sur le carreau • Intersport a racheté l’enseigne GO Sport et souhaite la positionner sur des activités dites « out-door ». À l’annonce de cette nouvelle, tout le monde a sauté de joie. Tout le monde… sauf neuf magasins qui ferment définitivement leurs portes. Parmi eux, le GO Sport de Lanester (56) et ceux de Saint-Étienne, Marseille, Rouen…