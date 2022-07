Temps de lecture estimé : 2 minutes

M6 diffusera la finale de la Ligue des champions • Canal+ annonçait il y a quelques jours avoir obtenu les droits de diffuser la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence en crypté de 2024 à 2027. Mais elle n’a pas obtenu le droit de diffuser la finale de la Ligue des champions en clair. C’est M6 qui a obtenu le droit de la diffuser sur sa chaîne, pour trois ans, à partir de 2024. La diffusion sera gratuite, mais la chaîne paiera un peu moins de 4 millions d’euros par an pour diffuser cette finale. Canal+ aura le droit de la diffuser en crypté.

L’électricité ukrainienne commence à remplacer le gaz russe • Le président Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi 30 juin au soir que Kiev « a commencé à exporter de manière significative de l’électricité vers le territoire de l’Union européenne, par la Roumanie ». C’est une étape importante dans le rapprochement du pays avec l’Union, alors que sa candidature a été entérinée la semaine dernière par les 27. Ursula von der Leyen a salué cette mesure bilatérale, bénéfique à l’Europe qui se déconnecte progressivement du gaz russe, comme à l’Ukraine qui a besoin de fonds pour lutter. Le réseau électrique ukrainien était connecté au réseau russe avant l’invasion du 24 février. Il a ensuite fonctionné de manière autonome avant d’être connecté au réseau européen.

Covid-19 : les chiffres remontent • Les courbes de l’épidémie de covid-19 en France se mettent à former une septième parabole. Avec un peu moins de 80 000 cas positifs en moyenne chaque jour de la semaine dernière (+56 % par rapport à la semaine d’avant), la propagation du virus s’accélère. Il est estimé qu’une personne infecte environ 1,5 personne (taux de reproduction). En cause, les nouveaux variants d’Omicron, BA4 et BA5, particulièrement contagieux et contre lesquels les vaccins protègent moins que les autres. Le Conseil scientifique prévoit un nouveau pic de l’épidémie vers fin juillet. La covid-19 fait, plus que jamais, partie de notre vie.

Un remaniement ministériel attendu ce lundi ou mardi • Maintenant qu’Emmanuel Macron n’est plus en déplacement à l’étranger, il est au travail avec Élisabeth Borne pour mettre au point le nouveau gouvernement. Ce qui ne devait être qu’un réajustement sera finalement un changement d’équipe large. Exit les ministres qui ont perdu aux législatives, Yaël Braun-Pivet qui est maintenant présidente de l’Assemblée et probablement Damien Abad, que la Première ministre considère comme « un boulet qui aurait dû démissionner ». Elle tiendra le mercredi 6 juillet son discours de politique générale à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle doit encore déterminer si elle fera voter la confiance des député·es.

Les ventes de voitures neuves continuent de baisser en juin • Les ventes de voitures neuves ont encore baissé de 14 % en juin à 171 000 immatriculations. C’est le 13e mois consécutif de baisse des ventes de véhicules. Depuis le printemps 2021, les marchés européen et américain souffrent de la pénurie des semi-conducteurs, indispensables pour les technologies embarquées dans les véhicules. Sur le premier semestre 2022, le marché français de l’automobile a reculé de 16,34 %. Les plus durement touchés sont Volkswagen, qui enregistre un recul de 25 %, et Stellantis de 21 %. Renault a limité la casse avec une chute de 10 % sur le semestre, mais une augmentation de 4 % sur le mois de juin.