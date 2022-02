Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le directeur général de Lactalis, Philippe Palazzi, démissionne de ses fonctions • Le directeur général du groupe Lactalis annonce quitter ses fonctions le 3 février. En raison d’un désaccord avec le président du groupe, Emmanuel Besnier. Philippe Palazzi n’aura finalement passé que 18 mois à la tête du numéro un mondial du fromage. Ce Corse, diplômé d’HEC, était arrivé en juin 2020 pendant la crise sanitaire, pour remplacer Daniel Jaouen qui avait quitté l’entreprise après 32 ans de bons et loyaux services. Malgré tout, Phillippe Palazzi a remercié son directeur général pour « son investissement et son énergie qui ont permis la réalisation des objectifs financiers ».

Ces entreprises qui révolutionnent le secteur de la tech ! • L’édition 2022 d’Epitech Experience, qui récompense chaque année des projets innovants, vient de rendre son verdict. À l’arrivée, 15 projets prototypés récompensés partout en France. Par un jury composé de professionnel·les du monde de la tech.

Le podium 2022 :

Thanaplan , l’outil Web qui vise à simplifier la vie des professionnel·les du funéraire par la création d’un fichier unique de défunt.

, l’outil Web qui vise à simplifier la vie des professionnel·les du funéraire par la création d’un fichier unique de défunt. Roadvisor , un copilote connecté au service des deux-roues motorisés.

, un copilote connecté au service des deux-roues motorisés. Cliplnlay, une solution qui réinvente le format publicitaire.

La seconde main : une solution adoptée par la majorité des Français·es • 91 % des Français·es ont déjà acheté un bien de seconde main. C’est en tout cas ce que révèle un sondage piloté par WPP et GroupM Business Media Science. La pandémie a joué un rôle prédominant dans le développement du e-commerce. L’arrivée des plates-formes a conduit une majorité de Français à se tourner vers le marché de la seconde main. 80 % des consommateur·rices achètent en ligne. Une tendance relativement récente. Puisque 46 % des Français·es achètent en seconde main depuis moins de cinq ans. Le secteur de la culture et des loisirs arrive en tête avec près de 71 % des achats. 31 % des Français·es révèlent même privilégier les achats d’occasion pour ce secteur. Le sondage révèle que les consommateur·rices sont dans un premier temps séduit·e par le prix des biens d’occasion. Un mode de consommation qui attire de plus en plus de jeunes. En outre 70 % des moins de 35 ans achètent régulièrement des biens de seconde main.

Scopelec : une grève nationale des salarié·es le 3 février • Le groupe Scopelec, un sous-traitant historique d’Orange, a perdu deux contrats importants auprès de l’opérateur français. Ce qui représente une perte de chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Soit 40 % de ses revenus annuels. Orange pointe du doigt des « mises en demeure et une incapacité à tenir des engagements ». Les conséquences pour le groupe sont colossales : convocation d’une assemblée générale extraordinaire, et surtout, risques pour l’emploi – 1 800 emplois menacés. Les salarié·es du groupe ont donc opté pour la mise en grève pour dénoncer l’attitude de la direction de Scopelec. Les sociétaires (qui représentent 75 % des salarié·es) espèrent un renouvellement de direction.