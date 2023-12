Temps de lecture estimé : 2 minutes

Messageries : la nouvelle appli phare utilisée par le gouvernement · « Il est hors de question que j’enlève mon WhatsApp ou mon Telegram. En dehors du boulot, j’ai une vie aussi ! », confie au Parisien un conseiller ministériel. Pourtant, la règle est claire. Matignon demande aux ministres ainsi qu’à leurs collaborateurs d’abandonner les messageries habituelles. Cela pour des raisons évidentes de confidentialité. En lieu et place, Madame Borne conseille l’utilisation d’Olvid, application française assez peu connue mais bien sécurisée. « On n’a jamais dit de supprimer les autres messageries, mais d’utiliser Olvid pour les échanges professionnels et confidentiels, notamment entre membres des cabinets et entre ministres », précise toujours au Parisien l’entourage d’Élisabeth Borne.

Vers une loi Pacte II ? · Bruno Le Maire entend revenir dans la course à la succession d’Emmanuel Macron. Pour contrer son image de mollesse, il tente de renouer avec la réforme. Après ses propos sur le chômage des plus de cinquante-cinq ans, le numéro deux du gouvernement veut présenter, en début d’année prochaine une loi Pacte II. Au programme ? Un « choc de simplification » pour les chefs d’entreprise (lesquels en ont bien besoin). « Quand on met des bâtons dans les roues de ces PME, qu’on ajoute des règles, des normes, des obligations, de la paperasse, des contraintes administratives, c’est absolument insupportable ! », s’exclame avec emphase celui qui est pourtant aux commandes de Bercy depuis six ans.

L’affrontement télévisuel des deux Amériques · À gauche, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie et possible joker du parti en cas de sortie de route de Joseph Robinette Biden. À droite, Ron DeSantis, gouverneur républicain de la Floride et candidat aux primaires, même si très devancé par Donald Trump. Un match cathodique réunissait les deux prétendants sur la conservatrice Fox News, jeudi 30 novembre dernier. Les « espoirs » illustrèrent au long d’un débat musclé et hâbleur l’état consternant de la démocratie américaine, en pleine déliquescence. DeSantis a traité Newsom de « brute libérale ». « Comment ça se passe pour toi, Ron ? », lui a rétorqué son adversaire démocrate, n’hésitant pas à frapper en dessous de la ceinture : « Tu as perdu 41 points dans ton propre état ».

Ce chef d’entreprise fait reculer les émeutiers grâce à son épée · « Envoyé Spécial » vient de révéler l’incroyable témoignage d’un entrepreneur valeureux. Au cœur des émeutes, à minuit passé, celui-ci entend du bruit dans son garage. Des assaillants viennent d’enfoncer son portail pour voler sa voiture de luxe. Tandis que sa femme appelle la police, il descend armé de son épée, décidé à protéger sa famille quoi qu’il en coûte. L’ancien escrimeur surgit, frappe les voleurs qui s’échappent en hurlant. La débandade. Bravo à ce chef d’entreprise qui réhabilite par cet acte de bravoure les belles valeurs des mousquetaires !

« Une Ambition intime » s’intéressera à quatre nouveaux profils politiques · Ils s’appellent Jordan, Sandrine, Fabien et Gérald. Non, ce n’est pas le pitch de la nouvelle télé-réalité de M6 (à moins que…) mais les prénoms des quatre futurs invités de Karine Le Marchand, la confidente des agriculteurs célibataires et des élus aux dents longues. Jordan Bardella, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel et Gérald Darmanin seront donc invités à se présenter sous un jour nouveau. Objectif : s’humaniser et paraître sympathique. Pourquoi ce quatuor ? Parce que Karine Le Marchand estime que cette dame et ces messieurs incarnent « la relève à mi-mandat ». Rien que ça. Diffusion dans quelques mois.

Crédits : (1) Olvid ; autres : Shutterstock