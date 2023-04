Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un mini choc pétrolier ! • Le baril de Brent, la référence européenne, a atteint en mars son niveau le plus bas depuis deux ans. Un constat « inacceptable » pour les membres de l’Opep+. Alors, à partir de mai et jusqu’à la fin de l’année, les pays extracteurs de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord vont réduire d’un million le nombre de barils produits par jour. Une annonce qui a déjà fait grimper le prix des différents bruts. Hier, le 3 avril, le prix du pétrole américain WTI culminait à +5,74 % (80,01 dollars). Le baril de Brent remontait lui à 84,42 dollars. La décision n’a pas ravi les pays de l’Occident. Surtout à l’heure où la Chine, pays le plus gourmand en or noir, relance ses productions…

La Finlande rejoint l’Otan ! • « La Finlande sera ainsi plus sûre et notre alliance plus forte », déclare Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. Le pays nordique deviendra le 31e membre au lendemain de la défaite aux élections législatives de la Première ministre, Sanna Marin. Cette adhésion – la plus rapide de l’histoire – intervient dans un contexte militaire compliqué pour ces pays nordiques, proches des fronts du conflit russo-ukrainien. Et le prochain pays sur la liste ? La Suède, qui attend encore l’aval de la Turquie pour rejoindre l’Organisation.

Les États-Unis investissent les Philippines • Grande annonce ! Le gouvernement philippin a annoncé lundi 3 avril la localisation de quatre nouvelles bases militaires sur son territoire. Elles serviront à la fois à garantir la sécurité du pays et aux États-Unis. L’une d’elles, située proche de Taïwan, permettra au géant américain de détenir un pied-à-terre dans l’une des zones les plus sensibles du monde. Le bureau de presse présidentiel de l’archipel a soutenu ce lundi les avantages mutuels que trouveraient les deux pays à partager ces sites.

« La Nupes est dépassée » • Le député communiste Fabien Roussel ne veut plus de cette alliance des gauches. Dans un entretien accordé à L’Express, il estime qu’il faut rassembler bien au-delà. Lors de son tour de France, il assure avoir décelé un appétit pour « une gauche renouvelée qui ne se résume pas à Jean-Luc Mélenchon ». Alors, le secrétaire national du PCF tend la main à Bernard Cazeneuve. Lui aussi avait claqué la porte du PS en dénonçant une « toutouisation » des socialistes par la France insoumise. Peu à peu, la gauche plurielle fait son retour….

Jackpot en Alsace ! • Le constructeur ferroviaire ibérique CAF vient de passer une commande de 161 millions d’euros à l’usine de Reichshoffen (Bas-Rhin). Elle concerne la construction de onze trains destinés à la région Nouvelle-Aquitaine. Sept trains partiront aussi pour la banlieue de Dakar, au Sénégal. Pour rappel, le CAF avait racheté ce site de production à Alstom l’an dernier.