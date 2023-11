Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Français et leurs infrastructures · Autoroutes, aéroports, réseaux ferroviaires… Les Français ont un avis très clair sur l’état des infrastructures. C’est ce que relève Ipsos dans son enquête annuelle « Globale Infrastructure Index ». Seuls 38 % des citoyens continuent à louer la qualité de nos grands équipements. Une moyenne en chute libre : c’était 51 % en 2021. Mais tout n’est pas noir. Les technologies de communication sont plus populaires (64 % contre 50 %). Pour le train, malgré les nombreuses déconvenues de la SNCF, les Français sont plus optimistes qu’en 2021 (52 % contre 41 %). Les bornes de recharge électrique (28 % de satisfaits) et les énergies renouvelables (41 % d’heureux) tirent les chiffres vers le bas. Nos infrastructures doivent donc convaincre.

Ces entreprises sont de mauvaises payeuses · Nommer et accabler. C’est peut-être la seule manière de faire bouger les lignes. La DGCCRF publie sur son site Internet le nom de quarante enseignes qui accusent des retards de paiement préjudiciables pour leurs sous-traitants. La répression des fraudes rappelle que « les délais de paiement ne doivent pas dépasser soixante jours à compter de la date de ma facture, ou 45 jours fin de mois ». Voici le Top 10 des irresponsables : Veolia, Showroomprivé, Brico Dépôt, SFR Fibre SAS, Gifi Diffusion, Boiron, Printemps, Bred Banque populaire, McDonald’s et L’Oréal.

Les magistrats du judiciaire vont gagner plus · C’est Noël avant l’heure pour nos magistrats judiciaires. Ils vont voir leurs salaires augmenter de 1 000 euros brut par mois à compter de ce mois d’octobre. Éric Dupond-Moretti a tenu à aligner la rémunération de ces professionnels de la Justice sur celles de leurs comparses du monde administratif. Le ministre n’hésite pas à qualifier cette mesure « d’inédite » et de « considérable ». Il faut rappeler que la rémunération des magistrats judiciaires n’avait plus été revalorisée depuis… 1996 ! La mesure concerne 9 000 magistrats et cela va coûter 120 millions d’euros.

Cheval de guerre · Même en 2023, à l’heure des drones et des satellites, le cheval reste un compagnon de route précieux pour nos armées. Dans un article fort nourri, Le Monde rappelle « qu’un million d’équidés » furent décimés lors de la Grande Guerre. Aujourd’hui, pas moins de 500 chevaux sont placés sous la protection de la seule Garde Républicaine. Du Cadre noir de Saumur à l’École militaire d’équitation de Fontainebleau, la France continue à valoriser l’art équestre. Fontainebleau va d’ailleurs prochainement ouvrir un musée à la gloire du fantastique animal. En plus de son rôle militaire, la cavalerie permet à la France de remporter des médailles aux Jeux olympiques. Les chevaux sont aussi des alliés précieux pour la rémission des blessés de guerre, auxquels ils apportent soutien et réconfort.

Halloween : triste symbole de l’américanisation des consciences ? · Au départ, les Français trouvaient ça ridicule et même grotesque. Une fête pour glorifier les monstres et les démons ? Sans cesse ramenée sur le tapis par les communicants et publicitaires de tous poils, la fête américaine d’Halloween est désormais très populaire en France – bien davantage que la Toussaint… Simple phénomène commercial ou glorification de ce que Jean-Paul II appela « la culture de la mort » ? Comme le disait Christian Combaz dans un éditorial du Figaro déjà daté de 1995 : « Tout se conjugue à présent pour inviter la ménagère de Châteauroux à costumer les enfants comme à Brooklyn… ». Nous y sommes.

crédits : shutterstock