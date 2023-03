Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’UE fait un pas de plus vers le renouvelable • Un mix énergétique à 42,5 % de renouvelable au lieu de 22 ? C’est ce à quoi vient de s’engager l’Union européenne. D’ici à 2030, les 27 devront atteindre ensemble ce nouveau cap. Concrètement, pour y arriver l’UE s’engage à accélérer les procédures d’autorisations pour les projets d’énergie renouvelable. Les eurodéputés misent notamment sur la biomasse pour parvenir à cet objectif. Le texte de loi reconnaît aussi l’utilité du nucléaire dans la production d’hydrogène décarboné. Un sujet épineux qui a longtemps fait l’objet de tensions entre les différents pays…

Un journaliste américain retenu en Russie • Evan Gershkovich est placé en détention pour des soupçons d’espionnage. Ce ressortissant américain couvrait la guerre pour le compte du Wall Street Journal. Selon les autorités russes, il aurait transmis des informations classées « secret d’État » au sujet d’une usine militaire. Gershkovich a été arrêté en Sibérie occidentale dans la ville d’Ekaterinbourg. Il rejoindra sous peu la prison moscovite de Lefortovo. Il s’agit de la plus grave mesure prise à l’encontre d’un journaliste étranger depuis le début du conflit.

Semaine verte pour les bourses européennes • Alors que Crédit Suisse menace toujours le système, les places européennes enchaînent les bonds. La raison principale de ce paradoxe réside dans le recul général de l’inflation. Conséquence ? La BCE revient peu à peu à la souplesse pour ses taux directeurs, une excellente nouvelle pour le monde financier ! Hier encore, la Bourse de Paris grimpait à +1,34 % à la mi-journée. L’indice phare français, le CAC 40, avançait quant à lui de 96,26 points. Outre-Atlantique, on ouvre en hausse générale aussi. L’éclaircie se confirme et il paraît déjà loin le stress bancaire de ces dernières semaines !

On n’arrête plus Kretinsky ! • C’est l’homme du papier. Le sauveur de Libération, l’actionnaire du Monde, le nouveau propriétaire d’Editis et peut-être bientôt l’acquéreur de Loopsider. Ce pure player spécialiste de la vidéo est dans la short list du magnat tchèque et de son groupe, CMI France. L’opération pourrait concerner 40 % du capital aujourd’hui détenu par les fondateurs et son président Bernard Mourad. Pour l’heure, aucun détail n’a été dévoilé.

Une Sarthoise multimillionnaire ! • C’est confirmé, le tirage de l’Euromillions du 24 février a bien trouvé sa gagnante. Hier, le 30 mars, la FDJ a assuré avoir versé les 102 millions d’euros à l’heureuse joueuse. Si elle a préféré garder l’anonymat, cette quadragénaire de la Sarthe a tout de même évoqué son futur. Elle compte quitter son travail et ouvrir une affaire familiale. Entrepreneure dans l’âme ? Elle a également confié qu’elle continuerait à provoquer sa chance à la loterie. On dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, mais qu’en est-il du loto ?