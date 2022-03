Temps de lecture estimé : 2 minutes

BioNTech explose ses bénéfices • Celui qu’on appelle « vaccin Pfizer » a permis à BioNTech de voir son bénéfice exploser en 2021. Ce premier vaccin à ARN messager contre la covid-19 a aidé le laboratoire américain à atteindre les 10 milliards d’euros de bénéfice en 2021 après 15 millions en 2020. Le patron de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré vouloir « s’appuyer sur ce succès pour rapidement avancer sur plusieurs programmes » de recherche, évoquant notamment un vaccin contre la grippe ou des traitements contre le cancer.

Allemagne : plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement en gaz • Panique chez nos voisin·es allemand·es. Pour éviter la pénurie de gaz russe, le pays a lancé le premier niveau de son plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement en gaz naturel. Trois niveaux d’alerte sont prévus par ce plan. Selon les autorités, les réserves sont aujourd’hui remplies à 25 %. « Le gaz et le pétrole arrivent actuellement conformément aux commandes » et « la mesure prise aujourd’hui relève de la prévention », a précisé Robert Habeck, ministre de l’Économie. Mieux vaut prévenir…



Le salon SME lance deux conférences sur le monde post-covid • Aujourd’hui, 31 mars, se tiendront deux webconférences organisées par le salon SME (salon des micro-entreprises) sur le sujet du « monde post-covid ». Au programme, une première réunion intitulée « les 10 étapes pour créer ou relancer son entreprise, post-covid » de 11 h à 12 h. Elle sera animée par Monique Sentey, déléguée générale UAE (Union des Auto-Entrepreneurs). Puis de 14 h à 15 h, une seconde conférence « Comment networker, post-covid » animée par Alain Bosetti, serial entrepreneur, président du groupe en Personne, co-fondateur du site Place des réseaux, et convaincu que le réseau relationnel est un savoir-faire essentiel.

EDF ne coupera plus l’électricité en cas d’impayé • Vendredi 1er avril, c’est la fin de la trêve hivernale, mais aussi, la fin des coupures d’électricité en cas d’impayé ! Une décision inédite qui permettra aux mauvais payeurs de continuer à vivre convenablement. « En faisant cela, EDF va plus loin que ses obligations réglementaires en dehors de la période de trêve hivernale, en remplaçant la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA », a déclaré le porte-parole de l’entreprise. Ce service minimum permettra aux foyers de s’éclairer, faire fonctionner un réfrigérateur et charger un téléphone.