Face à la fraude, les pistes de Gabriel Attal • « Il faut agir, car la fraude sociale, comme la fraude fiscale, est une forme d’impôt caché sur les Français qui travaillent », affirme le ministre de l’Action et des Comptes publics dans Le Parisien. Gabriel Attal entend sévir sur la fraude sociale. S’en prendre aux plus pauvres ? Pas forcément. Contrairement à un cliché, la fraude sociale est d’abord le fait d’entreprises (via les cotisations) ou de professionnels de santé, qui surfacturent leurs services. D’un autre côté, l’option d’une « carte vitale biométrique », réclamée par la droite, n’est pas retenue. Gabriel Attal préférerait fusionner la carte verte à la carte d’identité. Ensuite, l’administration ne versera plus d’allocations sur des comptes bancaires non-européens. Pour un étranger, il faudra enfin résider neuf mois en France pour espérer toucher une allocation.

Medef : Orange et Renault font cause commune avec Dominique Carlac’h • On l’appelait l’outsider. Mais avec ce revirement, un tel surnom paraît dépassé. Dans sa course pour la présidence du Medef, Dominique Carlac’h peut désormais compter sur deux soutiens de poids… Un bon moyen de tenir le bras de fer avec Patrick Martin, dauphin désigné de Geoffroy Roux de Bézieux. Orange et Renault, par la voix de leurs dirigeants respectifs, soutiendront la résiliente Carlac’h, qui livre un combat pour un nouveau Medef. Un débat verra s’affronter les deux candidats. Rendez-vous sur BFM Business, le 26 juin. Moment de télé en perspective !

Sur le télétravail, Emmanuel Macron est conseillé par ses voisins du Touquet ! • Inattendu. Et même aberrant. Pour relancer son quinquennat, Emmanuel Macron « se cherche des capteurs ». Récemment, « EM » recevait ainsi quelques intellectuels et sociologues pour un déjeuner de travail. Le sondeur Jérôme Fourquet, auteur de L’Archipel Français (Albin Michel), était présent. Le Monde, qui a pu joindre un convive, rapporte un moment lunaire. Jean Viard, sociologue, en vient à parler du télétravail. Vous avez dit télétravail ? Très peu pour le quadragénaire élyséen, qui semble circonspect vis-à-vis de cette nouvelle pratique, mode appelée selon lui à se dégonfler. La preuve : ses voisins du Touquet s’en sont lassés. Eux qui, depuis la pandémie, télétravaillaient dans leur villa, sont finalement revenus vivre à Paris. Emmanuel Macron, déconnecté ? Mais non…

Le commissaire européen à l’Emploi rêve de la semaine de quatre jours • Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, n’y croit pas. Mais à Bruxelles, un « homme en gris » vient de chanter les louanges de la semaine de quatre jours… Le dénommé Nicolas Schmit, commissaire européen à l’Emploi, formule cette proposition détonante à Lusa, l’agence de presse portugaise. Ce socialiste luxembourgeois (espèce rare) plaide pour ce « nouvel équilibre » en faveur des « nouvelles générations ». L’apparatchik précise toutefois que son avis est une position strictement personnelle, qui ne saurait engager la responsabilité de la Commission.

Jean Peyrelevade : « La France aurait pu devenir le Venezuela » • 1983. François Mitterrand tranche. Et jette à la poubelle une bonne part du programme socialiste qui fut approuvé par les électeurs deux ans plus tôt. Face à l’âpreté économique, à la crise qui se profile, l’homme de Château-Chinon engage la « parenthèse de la rigueur ». Jean Peyrelevade, conseiller économique du Premier ministre de l’époque, Pierre Mauroy, revient sur ces heures cruciales où la France rompit avec l’expérience socialiste et ses utopies venimeuses. Et imagine ce qui se serait produit si François Mitterrand n’avait pas dévié. « La France aurait pu devenir le Venezuela », argue cet économiste attaché à ce qu’il nomme « la gauche du réel ». L’économiste a transmis un exemplaire de son ouvrage, Réformer la France (Odile Jacob), à Emmanuel Macron.