Macron : soit c’est oui, soit c’est dissolution • Son sparadrap du capitaine Haddock. Les retraites. Cela fait cinq ans qu’une réforme en la matière est imminente. Et cinq ans qu’elle est sans cesse repoussée. Elle devait être votée à l’automne ? Ce sera au printemps. En attendant l’été ? Emmanuel Macron fait savoir à la presse, par des bruits de couloirs peu subtils, que si l’Assemblée, d’aventure, avait l’audace de censurer le gouvernement de Madame Borne, il n’hésiterait pas à dissoudre. « Chiche ! », lui répondent en cœur les oppositions.

La Banque d’Angleterre toutes sirènes hurlantes • La BOE (Bank Of England) est dans tous ses états. Le gouvernement de Liz Truss, qui vient de signer un minibudget aux conséquences dantesques, a provoqué un véritable vent de panique sur les marchés. La livre est tombée plus bas que le dollar et le taux d’emprunt sur dix ans a bondi à 4,5 % (davantage que l’Italie). La BOE est ainsi intervenue en urgence hier mercredi 28 septembre. Dans un communiqué, la salvatrice déclare vouloir agir « autant qu’il sera nécessaire ». « Si les dysfonctionnements du marché avaient continué ou empiré, il y aurait eu un risque réel pour la stabilité financière », explique-t-elle, soulagée, dans un communiqué. Liz Truss, après ces soubresauts, est vulnérable. Le leader de l’opposition travailliste, Sir Keir Starmer, l’a déclaré à Sky News : « Liz Truss est une dangereuse Première ministre. On ne peut pas jouer au casino avec l’argent des gens ! »

Xavier Bertrand, l’homme de Nous France • Sortir de nouveau du bois après une défaite rude. S’appuyer sur ses amis et ses proches pour lancer un nouveau (énième) mouvement politique. Dans sa cité picarde de Saint-Quentin, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, revient à la politique nationale. « Nous France » sera son laboratoire d’idées. Objectif : rester chez LR tout en ouvrant les fenêtres. Ses idées maîtresses ? La décentralisation et la lutte contre l’extrême droite. Pour le reste…

Michel Pinçon n’est plus • Mort d’un sociologue. Pas n’importe lequel, Michel Pinçon. Et la nouvelle est presque passée inaperçue dans les médias. Michel Pinçon, ponte des sciences sociales en France, est décédé lundi 26 septembre, selon les informations de L’Humanité, dont il était d’ailleurs un lecteur fidèle. Cet homme, qui travaillait avec son épouse Monique Pinçon-Charlot, à l’étude des mœurs de la haute bourgeoisie, laisse une œuvre conséquente. On citera pêle-mêle : Voyage en grande bourgeoisie, Les Ghettos du gotha ou La Chasse à courre, ses rites et ses enjeux. Son épouse Monique laisse ce message digne : « Je suis très triste de vous annoncer la mort de Michel, survenue le 26 septembre, à l’âge de 80 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. »

Camaïeu en liquidation judiciaire • 2 600 employés sur le carreau. L’enseigne de prêt-à-porter Camaïeu, en grande difficulté financière, a été placée en liquidation judiciaire, sur décision du tribunal de Lille. Le plan de redressement judiciaire, qui espérait relancer le groupe en supprimant 500 emplois, n’a pas convaincu les juges. Les salarié·es floué·es, qui se sont réuni·es devant le tribunal, clament leur désarroi : « Honte à vous, fossoyeurs de Camaïeu. » Le maire divers droite de Roubaix, Guillaume Delbar, en outre connu pour ses accointances avec l’islamisme politique (il sera jugé en octobre), déclare : « Le destin de 2 600 familles est en jeu. » Un site de production textile était situé dans cette ville.

Sauvadet, patron des Départements de France, alerte sur la misère • L’Assemblée des Départements de France se réunit à Agen (Lot-et-Garonne). Le président de la vénérable instance, François Sauvadet (à la tête du conseil départemental de la Côte d’Or), se fait le porte-voix de cette collectivité à forte dimension sociale. RSA, enfance en danger, précarité, handicap, dépendance, solidarité : le département fait office de bouclier social. « Les 103 » lancent un cri d’alerte : la pauvreté, en France, est rampante et gagne du terrain. « Nous avons une montée de la précarité partout. Elle frappe plus durement encore les territoires ruraux », annonce Sauvadet. De très mauvaise augure alors qu’un hiver compliqué est à l’approche…