Temps de lecture estimé : 2 minutes

La confiance des ménages français s’améliore (un peu) en octobre • C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle ! L’indicateur qui synthétise la confiance des ménages français, a augmenté d’un point par rapport à celui de septembre 2023. C’est l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui révèle dans sa nouvelle enquête publiée vendredi 27 octobre que l’indicateur se positionne avec une moyenne de 84. La mauvaise, c’est qu’il reste 16 points en dessous de sa moyenne de longue période. Elle équivaut à 100 entre janvier 1987 et décembre 2022.Pour rentrer dans le détail de l’enquête, la crainte à propos de l’évolution du chômage s’atténue : le solde regagne les 3 points perdus en septembre. Quant à l’opinion des ménages, sur les perspectives d’évolution de leur situation financière, l’indicateur augmente de 2 points.

France : le nombre de permis de construire dégringole • Une tuile. Le nombre de permis de construire français a chuté de 28,3 % cette année d’après les chiffres provisoires dévoilés par le ministère de la Transition écologique, vendredi 27 octobre. Après un record atteint en août 2022, à la suite des dates butoirs réglementaires, le nombre de permis délivrés chaque mois s’est stabilisé à un niveau faible, faisant sans grande surprise baisser le total annuel. En ce qui concerne le nombre estimé de chantiers commencés, celui-ci aussi diminue nettement. Une baisse de 16,6 % est recensée sur 12 mois. La chute des autorisations concerne tous les types d’habitat, l’individuel pur avec une diminution de 31,8 %, l’individuel groupé comprenant les lotissements également en baisse de 27,6 %, et le collectif à -28,3 %.

Orthopédistes : des pieds et des mains pour une mise à jour des tarifs • Les orthopédistes français demandent la mise à jour de leurs tarifs afin de faire face à une situation économique de plus en plus difficile, a indiqué vendredi leur fédération professionnelle. Ces professionnels qui équipent en membres artificiels ou corsets les personnes handicapées « se retrouvent dans des situations très compliquées » pour continuer d’équiper et d’assister les personnes qui ont besoin de leurs services, a souligné Stéphane Brangier, délégué général de l’Union française des orthoprothésistes. L’inflation n’a donc pas épargner le secteur, les orthopédistes demandent donc une réévaluation tarifaire de l’ordre de 10 %.

Espagne : la croissance économique ralentit • Petit ralentissement de la croissance économique espagnole en ce troisième trimestre 2023. Elle atteint alors 0,3 %, selon une estimation provisoire publiée ce vendredi par l’Institut national des statistiques (INE). Ce chiffre est inférieur de 0,3 point à celui du premier trimestre 2023, qui statuait à 0,6 %. Tout n’est cependant pas perdu, ce troisième trimestre reste conforme aux prévisions fournies par la Banque d’Espagne. D’après l’INE, la décélération du troisième trimestre s’explique par la baisse de 0,4 % de l’investissement des entreprises, mais aussi, et surtout, par la chute des exportations qui ont reculé de 4 %.

COP 28 : engagement pour la réduction de 68 % des émissions liées à la climatisation d’ici à 2050 • À l’occasion du sommet COP28 qui aura lieu le mois prochain, un « engagement en matière de climatisation », tiré d’un projet de texte, obligera les pays signataires à réduire les émissions liées à l’utilisation de climatiseurs, de 68 % d’ici à 2050. Pour l’instant, nous ne savons pas combien de pays adhéreront à cet engagement. De plus, il n’est pas sûr que des nations comme la Chine et l’Inde, où la demande en matière d’air conditionné croît rapidement, y prendront part.

crédits : shutterstock