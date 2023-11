Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dispositif de sécurité renforcé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 • À l’aube des JO de Paris 2024, le préfet de Police, Laurent Nuñez, révèle un strict dispositif de sécurité dans les colonnes du Parisien. En effet, une attestation matérialisée par un QR code sera exigée pour circuler librement dans la capitale durant l’événement. Nuñez souligne alors l’obligation de s’enregistrer sur une plateforme numérique en fournissant divers justificatifs, incluant son adresse personnelle par exemple. Ainsi, toute personne voulant approcher les sites olympiques devra présenter son QR code lors des contrôles. Même pour assister depuis chez soi ou fréquenter des lieux à proximité des festivités, une inscription préalable sera nécessaire. Le principe est de permettre l’accès à la capitale, tout en exigeant une justification et un enregistrement afin de pénétrer dans les périmètres sécurisés.

Clément Beaune promet une hausse modérée des péages autoroutiers pour 2024 • Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a annoncé hier une augmentation annuelle des péages autoroutiers en 2024. Celle-ci sera « inférieure à 3 % », malgré les tensions avec les sociétés concessionnaires et les préoccupations autour d’une possible augmentation de la fiscalité. Clément Beaune affirme alors que la taxe prévue pour les concessions d’autoroute n’aura aucun impact sur cette hausse et dément ainsi les déclarations de Vinci, qui souligne que l’État valide toute évolution tarifaire. Cette taxe, destinée à la transition écologique, devrait rapporter 600 millions d’euros par an à partir de 2024, selon le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire.

Légère croissance de l’emploi privé en France au troisième trimestre • L’Insee révèle une augmentation modeste de l’emploi salarié privé en France, qui a progressé de 0,1 % au troisième trimestre avec 30 700 nouveaux emplois. Cette estimation, révisée à la hausse par rapport aux chiffres provisoires, démontre une création nette de 48 400 emplois de plus que prévu. Cette croissance positionne l’emploi à 5,8 % au-dessus du niveau pré-pandémique de fin 2019, ce qui équivaut à près de 1,2 million d’emplois supplémentaires. Cependant, l’intérim, indicateur cléf dans ce calcul, diminue pour le troisième trimestre consécutif (-2,1 %), tandis que l’emploi hors intérim progresse dans l’industrie et le tertiaire, mais décroît dans la construction.

Débat à la Cour Suprême du Texas sur l’IVG • La Cour suprême du Texas examine les « exceptions » à l’interdiction de l’avortement, suite aux demandes du Centre pour les droits reproductifs. Depuis que les États ont la liberté de légiférer sur l’avortement, une vingtaine d’entre eux ont sévèrement restreint voire interdit cette pratique. C’est le cas du Texas, qui l’autorise seulement lorsque la vie de la mère est en danger. Cependant, certains médecins qui ont été confrontés à des incertitudes juridiques face à ces critères, ont été poursuivis par leurs patientes. Ainsi, la récente décision judiciaire laisse désormais aux praticiens, une marge de manœuvre pour déterminer les urgences médicales.

Accord européen sur les émissions polluantes : un progrès limité • Le Parlement européen et les États membres ont annoncé hier avoir trouvé un accord pour réduire les émissions polluantes des activités agricoles et industrielles de l’UE. Cependant, cet accord n’englobe pas les émissions des élevages bovins, et ce, malgré la proposition de la Commission européenne d’élargir les normes à ce secteur. L’accord final concernera davantage les installations d’élevage intensif de porcs et volailles, avec des seuils abaissés, tout en excluant les exploitations extensives. De plus, concernant l’industrie, cet accord s’étendra désormais aux activités minières telles que l’extraction et le traitement du fer, du cuivre, de l’or, du nickel et du platine. Bien que salué comme une avancée, l’accord provoque des réactions mitigées des syndicats agricoles et de Greenpeace.

