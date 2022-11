Temps de lecture estimé : 2 minutes

Macron : décollage pour l’Amérique ! • Emmanuel Macron s’envole pour Washington DC. Direction la Maison-Blanche pour une imposante visite d’État au président Biden. Le quadra et le désormais octogénaire ont en principe beaucoup en commun. En principe seulement. Car Biden est une sorte de Trump plus hypocrite. Ses récentes décisions ultra-protectionnistes pourraient aboutir à une vague de délocalisations de l’Europe vers les États-Unis… Souvenir aussi du sale coup fomenté par Biden et ses amis australiens, au sujet des sous-marins français, commercialement torpillés. C’était il y a un an. Est-ce l’heure d’une réconciliation, ou tout au contraire, le temps venu d’un rapport de force ? Emmanuel Macron s’est toujours distingué, dans la politique française, par des positions très atlantistes.

La Suède débusque un couple d’espions russes • Quartier tranquille de la banlieue de Stockholm. Mardi 22 novembre, les habitants sont brutalement réveillés par deux hélicoptères qui volent en rase-motte. Des hommes en noir descendent en rappel et s’infiltrent par le balcon d’une villa. La force d’intervention rapide du royaume de Suède procède à l’interpellation (extrêmement musclée) de deux voisins… très vigilants. Et pour cause : il s’agirait, visiblement, d’espions russes ! Sergueï Skvortsov et Elena Koulkova sont soupçonnés d’avoir transmis à la Russie des informations sensibles quant à la défense suédoise. Le ministère russe des Affaires étrangères s’est alarmé de « l’hystérie antirusse en Occident » et évoque « une campagne russophobe qui s’est transformée en véritable obsession de l’espionnage dans certains pays ». Dont acte.

LCI fait sa remontada • Un succès surprenant. Comment la doyenne des chaînes d’info (qui ne fut pas loin de la faillite à l’orée des années 2010) s’est installée durablement dans le paysage mental des téléspectateurs ? LCI, l’atout info du groupe TF1, taille désormais des croupières à la géante BFM. La chaîne du « canal 26 » a doublé en un an sa part d’audience ! Le tout grâce à une matinale refondée (+ 70 % en un an) … et un choix éditorial clairement assumé : l’Ukraine ! La chaîne s’est spécialisée dans ce dossier international qui attire visiblement un audimat âgé et avide de décryptages.

La Sécurité Routière pousse un coup de gueule contre les trottinettes • Le trottoir doit être un sanctuaire. Voilà, en résumé, la position du Conseil national de la Sécurité routière (CNSR), officine de Matignon qui vient de trancher sur le sort des trottinettes électriques. Ces engins modernes peuvent s’avérer un véritable danger public. Surtout lorsque leurs propriétaires s’élancent à toute berzingue sur les trottoirs. Enfants, aînés, vulnérables… Attention à vous ! Le CNSR, ce « parlement de la sécurité routière », veut « redéfinir » la place du trottoir. Ce lieu du quotidien doit être « physiquement séparé de la chaussée afin d’être repérable et détectable par tous les usagers ». Qu’on se le dise !

Covid : vers la neuvième vague • À vos masques… prêts… partez ! De l’avis d’une partie importante du corps médical, il faut sonner, de nouveau, le tocsin coronavirien. La neuvième vague s’apprête à s’immiscer dans nos vies. Si l’on devrait éviter un nouveau confinement, le système de santé, lui, va de nouveau se retrouver en très vive difficulté. De ce fait, certains réclament le retour du masque obligatoire dans les transports en commun. 40 000 cas positifs s’enregistrent chaque jour depuis une semaine et plus de 1 000 patients sont actuellement en soins intensifs.

Essence : ça baisse un peu ! • Une accalmie ou le bout du tunnel ? Trop tôt pour le dire… Une chose est sûre, les automobilistes sont un tout petit peu moins anxieux à la pompe, ces jours-ci. Le prix de l’essence est en baisse. Malgré la drastique réduction de la « ristourne » gouvernementale, la « main invisible du marché » semble réserver un sort favorable aux Français. Vendredi, en moyenne, le litre de diesel s’affichait ainsi à 1,8611 euro, en baisse de quatre centimes sur sept jours. Mauvaise nouvelle : ce ne devrait être que temporaire. Pour aider certains Français, le gouvernement va bientôt mettre en place un énième chèque, destiné aux « gros rouleurs ».