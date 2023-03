Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’interview d’Emmanuel Macron dans Pif Magazine · Peu friand des interviews, Emmanuel Macron a toutefois accordé un entretien aux jeunes lecteurs de Pif Magazine, anciennement Pif Gadget. Jadis proche du Parti communiste, où il incarnait l’antithèse au Journal de Mickey, Pif souhaite s’orienter vers l’écologie. « Pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat, et comment ça se passerait si vous le quittiez ? », demande la petite Mélina, lors d’une rencontre à l’Élysée. Réponse de l’intéressé : « Si tu le quittes, c’est qu’il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché », répond Emmanuel Macron. « À ce moment-là, tu remets ton mandat aux Français, et le peuple vote à nouveau ».

Inflation alimentaire : la dérive · 17,7 %. En ce mois de mars, voilà le taux d’inflation sur deux ans, pour les produits alimentaires. « Il n’y aura pas de mars rouge », promettait Bruno Le Maire. Cela y ressemble toutefois beaucoup. La cause de maelstrom ? Les renégociations des tarifs dans la grande distribution, qui aboutissent à des hausses comprises entre + 9 et + 11 %. Fin juin, l’inflation alimentaire sur deux ans pourrait s’afficher entre 23 et 25 %. Cela va donc continuer à monter – malgré le trimestre anti-inflation promis par le gouvernement. Mais quand aura donc lieu cette décrue ?

Charles III chaudement accueilli en Allemagne · « Hallo, Majestät ! ». Après avoir évité la France des colères, le Roi d’Angleterre découvre finalement l’Allemagne incertaine, premier pays étranger visité depuis son arrivée sur le trône. Charles et Camilla vont admirer Berlin et ses charmes insoupçonnés. « Le couple royal a émis le vœu de parler directement avec les Berlinois », indique le chef de la police locale. Le roi et la reine consort ont été reçus devant la porte de Brandebourg par le Président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Le tout à seulement quelques mètres de l’ambassade de France. Clin d’œil ! Enfin, Charles III pourra prononcer un discours devant le Bundestag.

Martinez désavoué lors du congrès de la CGT · Presque du jamais vu. Durant le congrès de la CGT, qui se tient en ce moment à Clermont-Ferrand, les délégués de la centrale ont rejeté le rapport d’activité présenté par la direction sortante. Philippe Martinez va quitter son poste à la fin de la semaine. Il se voit désavoué, certes à une infime majorité de 50,32 %. L’héritage jeté avec l’eau du bain, qui sera porté à la tête de la centrale ? C’est donc l’enjeu de la fin de la semaine…

Un Renard chez les Bleues · Hervé Renard, jusqu’alors sélectionneur de l’équipe masculine d’Arabie Saoudite, revient au pays. Il entraînera l’équipe féminine du football français. La fédération saoudienne « a accepté la résiliation du contrat » de l’entraîneur français, « à sa demande ». Hervé Renard va devoir reconstruire une équipe française minée par les divisions avec l’ex-sélectionneuse Corinne Diacre. Le tout à quelques mois du mondial féminin prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec Hervé Renard comme sélectionneur et Wendie Renard comme joueuse star… Une équipe rusée comme le goupil ?