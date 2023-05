Temps de lecture estimé : 2 minutes

Espagne : Remontada de la droite et dissolution du Parlement • L’Espagne semble vouloir tourner la page du mandat socialiste de Pedro Sánchez. Lors des élections locales, très importantes dans ce pays fortement décentralisé, qui se considère comme « une nation de nations », le Parti populaire enregistre une percée inédite. L’éclatante victoire d’Isabel Díaz Ayuso, réélue à la présidence de la Communauté de Madrid, symbolise cette « marée de droite ». Pedro Sánchez tente un coup de poker pour garder le pouvoir. Il a annoncé par surprise, lors d’une allocution télévisée, la dissolution du Parlement. Le Roi devrait entériner cette décision. Une campagne pour l’avenir de l’Espagne s’engage désormais.

Justine Triet : « marchandisation de la culture », vraiment ? • La palmée d’or, Justine Triet, a dénoncé dans son discours de remise de prix au Festival de Cannes un « schéma de pouvoir dominateur » et assure que le mouvement de contestation de la réforme des retraites a été « nié et réprimé de façon choquante ». C’est son droit et sa liberté de parole. Mais, parler de « marchandisation de la culture », est-ce vraiment bien raisonnable ? C’est oublier que son film, Anatomie d’une chute, a reçu des aides conséquentes du secteur public. Faisons les comptes. 900 000 euros de France Télévisions, 500 000 euros du CNC, 270 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes… Sans oublier les 1 200 000 euros du groupe Canal+, dirigé par Vincent Bolloré. Oui, « l’exception culturelle » existe encore et n’est pas menacée. Quel autre pays dans le monde apporte pareil soutien à son industrie cinématographique ?

Borne enterre « l’ISF vert » • « Taxer les riches », réclament en cœur les militants écologistes. La Première ministre répond par la négative. « En France, on a le taux de prélèvement obligatoire sans doute le plus élevé au monde. Il ne s’agit pas de faire des nouveaux impôts ». Tant pis pour l’économiste Jean Pisani-Ferry, qu’on dit proche d’Emmanuel Macron, et qui proposait dans un récent rapport un endettement « légitime » et une imposition « exceptionnelle des plus aisés ». Comme on dit à Bercy, ses propositions finissent en « classement vertical ». C’est-à-dire au fond de la poubelle… Recyclage ?

Raphaël Enthoven affrontera ChatGPT • Cela rappelle un peu le match d’échecs entre Kasparov et le supercalculateur Deep Blue, en 1996. Cette fois, le philosophe médiatique Raphaël Enthoven va tenter de battre ChatGPT… en dissertation de philo ! Un match d’anthologie qui se déroulera le 14 juin prochain sur le campus de PST&B, la première école qui mixe technologie et business. Les deux compétiteurs auront une heure pour plancher. Idée de sujet : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »…

Patrick Cohen : faux pas à Radio France • Au revoir et pas merci. Il claque la porte. Patrick Cohen a démissionné de Radio France. Il ne présentera plus L’Esprit Public à la rentrée de septembre. En cause, la bévue de Radio France. La présidente du groupe, Sibyle Veil, après l’avoir choisi pour incarner la matinale de France Info, s’est subitement rétractée. Par peur de déstabiliser France Inter, le vaisseau amiral du groupe ? « On lui a dit que 500 000 auditeurs pourraient quitter Inter pour le retrouver sur Info », assure un ami du journaliste. Ne pas engager quelqu’un car il risquerait d’avoir de trop bons résultats ? Drôle de vision du management.