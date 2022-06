Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dématérialiser et positiver les goodies • Cadeau d’entreprise, objet publicitaire, objet personnalisé, objet personnalisable, cadeau d’affaires, autrement dit goodies. Bien agréable, certes, sur le moment, mais lesté d’une empreinte carbone environnementale détestable à quoi s’ajoutent souvent les conditions épouvantables de sa fabrication à l’autre bout du monde. Bref, offrir des stylos camelotes ou des blocs-notes papier, c’est souvent distribuer un… déchet et associer son image à des objets de pacotille. Un homme à idées, Patrice Remeur, conseil en communication créateur de positiveactions.com, a imaginé le goodies Good, solution innvate à insérer sur sa communication ou sa page de publicité : en vus connectant, vous voilà en train d’aider une association de votre choix ou de faire planter un arbre, favoriser des végétaux quelque part, protéger un écosystème ou contribuer à la sauvegarde d’animaux. La marque, elle, hérite d’un prospect et valorise son image. Un concept balbutiant à encourager.

UFC-Que Choisir porte plainte contre 12 banques pour fraudes non remboursées • Dans un communiqué publié mardi 28 juin, l’association de défense des consommateurs déclare poursuivre 12 banques pour pratiques commerciales trompeuses. Elle assure avoir traité près de 4 300 signalements pour refus de remboursement de fraudes par des banques entre 2019 et 2022. « En laissant croire aux consommateurs qu’ils n’ont aucun droit au remboursement, les banques se rendent, selon nous, coupables de pratiques commerciales trompeuses ». D’après l’article L133-23 du code monétaire et financier, c’est aux banques de prouver la négligence ou la fraude de leurs clients, chose qui ne semble pas avoir été faite dans les signalements à l’UFC-Que Choisir. Face à ce constat, la Fédération bancaire française (FBF) a déclaré que 85 % des demandes font l’objet d’un remboursement. Reste à voir si parmi les 15 % restants, tout a été fait dans les règles par les banques.

L’UE approuve la fin des voitures thermiques neuves en 2035 • Les 27 États membres de l’Union européenne ont approuvé, dans la nuit du 28 au 29 juin, le projet de réduire à zéro les émissions de CO 2 des voitures neuves en 2035. Il s’agira concrètement de la fin de la commercialisation des voitures et utilitaires légers, essence et diesel, dans l’UE à partir de cette date. L’Italie, seul opposant à la mesure, a obtenu à l’aide de l’Allemagne la possibilité de technologies alternatives, comme les carburants synthétiques ou les motorisations hybrides rechargeables si elles ne produisent aucun gaz à effet de serre. Une extension de 5 ans est prévue pour les constructeurs produisant moins de 10 000 véhicules par an. Reste à consulter les eurodéputés pour que ce plan soit mis en marche.

Économie, les trois quarts des Français·es plus pessimistes • D’après un sondage OpinionWay commandé par Les Echos mercredi 29 juin, 74 % des Français·es pensent que l’économie va se dégrader dans les mois qui viennent. « Il y a un vrai regain de pessimisme qui touche toutes les catégories socioprofessionnelles », révèle Bruno Jeanbart, vice-président de l’institut de sondage. 47 % des individus, tous âges confondus, ont le sentiment que leur situation financière va se détériorer. C’est une augmentation de 16 points par rapport à 2021 et un record depuis automne 2020. Les salariés, quant à eux, pensent en majorité (52 %) que leur situation ne va pas changer.

TF1 cède Unify au groupe Reworld • Reworld Media (Grazia, Marie France, Auto Plus) a signé un accord avec le groupe TF1 pour prendre possession du pôle numérique Unify. La reprise concerne douze « marques digitales », comme Marmiton, Aufeminin, Doctissimo ou Les Numériques. Cette filiale d’environ 300 personnes représente 25 millions de visiteurs uniques chaque mois. Son chiffre d’affaires, malgré des difficultés de rentabilité, est estimé à 60 millions d’euros par Reworld. Tout comme le projet de fusion entre M6 et TF1, cette opération attend le feu vert de l’Autorité de la concurrence.