Leclerc a gagné 800 000 clients depuis janvier · Dans la nuit houleuse de l’inflation, les consommateurs considèrent de plus en plus le groupe E. Leclerc comme un phare, symbole de protection. La preuve, selon Michel-Édouard Leclerc, le groupe a gagné 800 000 clients depuis janvier. La stratégie de l’enseigne bretonne, qui négocie serré et tente des coups, semble payer. Garantir un prix coûtant dans les stations E. Leclerc jusqu’à la fin de l’année va probablement intensifier cette donne. Bienvenue dans une France où les actions de « MEL » ont bien souvent plus d’impact que les vaticinations du ministre Bruno Le Maire…

Catherine Colonna en Arménie · Une visite symbolique. Mais les symboles comptent alors que l’Arménie paraît abandonnée de « la communauté internationale », face à la tragique invasion qu’elle subit dans le Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan, sur fond d’épuration ethnique. La cheffe de la diplomatie française réaffirmera le soutien de la France à Erevan, tandis qu’une mission de l’ONU tente de se frayer un chemin dans la zone en guerre. Des négociations entre le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, sont également prévues jeudi 5 octobre à Grenade, en Andalousie.

Hausse du salaire minimum au Royaume-Uni · Les modestes tireront un peu moins la langue. Le chancelier de l’Échiquier (ministre britannique des Finances) Jeremy Hunt, vient d’annoncer une hausse du salaire minimum. Même si elle ne concerne – étrangement – que les salariés de plus de 23 ans… Il passera de 10,42 livres sterling par heure à au moins 11 livres par heure. « Le travail doit payer et nous nous assurons que ce soit le cas […] C’est la façon dont le parti Conservateur améliore la vie des travailleurs ». Alors que les élections générales se tiendront l’an prochain, les Conservateurs veulent réduire leur retard dans les sondages sur leurs adversaires travaillistes.

Borne refuse de faire son discours devant le « Gwenn ha du » · Tandis qu’Emmanuel Macron fit, il y a quelques jours, un discours devant un drapeau corse, la Première ministre a refusé, pour sa part, d’intervenir sur fond de « drapeau breton » dit « Gwenn ha du », lors du congrès de Régions de France, à Saint-Malo. L’objet du délit a été remisé dans les coulisses avant son arrivée. Rappelons les origines sombres de ce drapeau – qui n’a rien d’historique. Crée de toutes pièces dans les années vingt par Morvan Maréchal, un autonomiste breton qui collabora ensuite avec l’occupant nazi. Condamnation de ce sinistre individu ? L’indignité nationale à la Libération.

Punaises de lits : la peur gagne du terrain · Certes, la petite bête ne va pas manger la grosse… Mais elle peut lui rendre la vie impossible. Le fléau des punaises de lits se répand dans les grandes villes françaises. Cet insecte, éradiqué en France depuis les années 1950, revient à la faveur de la malpropreté et de l’insalubrité. Les « exterminateurs » qui combattent ce sinistre voient leur chiffre d’affaires monter en flèche. « On constate 25 % de demandes en plus chaque année », confirme au Figaro David Kouadio, directeur d’agence chez Tech-Way. Coût à prévoir pour ce type de prestation ? Entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d’euros, selon la taille de votre domicile. En ces temps d’inflation, voilà qui fait mal au budget du ménage.

