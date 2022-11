Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aston Martin ne va pas bien • Le constructeur britannique enregistre une perte de 290 millions de livres cette année. Soit quatre fois plus que l’année dernière. Les coûts de production en forte hausse et les problèmes d’approvisionnement dus à la crise mondiale ne sont pas étrangers à ce résultat. Le groupe déplore des productions entières gelées par le manque de pièces. Pour essuyer cette année difficile, Aston Martin ambitionne d’évoluer encore davantage vers le luxe et d’entamer sa transition vers l’électrification de ses modèles.

Les bananes vont flamber en 2023 • Le prix d’un kilo de bananes pourrait passer de 1,30 euros en moyenne à presque 2 euros. Une mauvaise nouvelle de plus pour les Français qui en consomment environ 700 000 tonnes par an. En cause, la hausse du prix de l’électricité : la banane se conserve grâce à un mode de stockage très énergivore. Également, les hausses des prix de l’emballage, du fret et de l’engrais pèsent dans la balance. Tant de facteurs qui mèneront les Français à réfléchir plus longuement au moment d’acheter leur deuxième fruit préféré.

Inflation : les salariés réagissent • Près de 90 % des salariés déclarent de plus en plus ressentir le poids de l’inflation dans leur quotidien. C’est le résultat d’une étude menée par OpinionWay en septembre. Pour pallier la hausse globale des prix, 61 % des répondants ont avoué avoir revu à la baisse leurs dépenses pour le repas du midi en entreprise. 65 % aimeraient davantage télétravailler pour réduire leur dépense de transport et 40 % se disent prêts à faire des heures supplémentaires. En somme des salariés qui doivent réagir par eux-mêmes donc, puisque les actions politiques ne suffisent plus…

Une thérapie digitale pour arrêter de fumer • Quitoxil est une application de santé et d’addictologie développée par Klava. Le groupe a annoncé le lancement sur le marché de l’application à l’occasion du début du mois sans tabac. Pour celles et ceux qui veulent stopper leur consommation de tabac, l’application propose plusieurs solutions. En plus de leur fournir les bilans hebdomadaires de leurs progrès, un réel aspect thérapeutique est prévu. Réduction de l’anxiété et encouragement à des pensées positives sont au programme. Des téléconsultations verront également bientôt le jour sur l’application avec un outil d’analyse faciale pour prévenir des risques de rechute.

Une nouvelle application de coaching au travail ! • One Stop Shop est la nouvelle plate-forme intelligente de l’accompagnement sur laquelle miser ! Pour les managers et les dirigeants, cette application agit comme un centre de pilotage des programmes de développement de compétences. Un outil managérial donc, pensé pour être le plus lisible et ergonomique possible. Nul doute que de nombreuses entreprises l’utiliseront pour distiller à leurs employés les formations idoines.