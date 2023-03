Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ukraine : les mots forts de Colonna • Catherine Colonna semble affirmer ses positions. Notre ministre des Affaires étrangères, jusqu’alors assez silencieuse, tape du poing sur la table. Un réveil opéré depuis New Delhi, où se tient le G20 des ministres des Affaires étrangères. Ses propos sont sans ambages et donnent le ton. Ils concernent directement la situation en Ukraine. « Il s’agit d’une sale guerre qui plus est, menée en violant toutes les lois de la guerre et de la simple humanité ». La représentante de la France appelle au retour du « sens des responsabilités communes et non pas une fragmentation, une opposition systématique ».

SpaceX s’envole pour la Station spatiale internationale • Une excellente nouvelle pour la paix. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, deux Américains, un Russe et un Émirati se sont envolés pour l’Espace. La nouvelle frontière de l’humanité ! Une initiative signée Elon Musk, le multimilliardaire propriétaire de Tesla, Twitter et SpaceX. Les quatre spationautes se sont élancés à bord de la capsule Dragon pour l’ISS (Station spatiale internationale). Ils iront remplacer une partie de l’équipage, redescendu sur Terre en octobre dernier.

Le pic de l’inflation alimentaire prévu pour le printemps • « Pensez printemps » proclamait Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2017. Il ne croyait pas si bien dire… Plus de cinq ans après, les Français doivent s’attendre, au cœur de ce printemps 2023, à vivre le pic de la crise inflationniste. Alors que les fournisseurs et distributeurs négocient très durement en ce mois de mars, gare aux prix ! Les prix moyens de l’alimentaire vont augmenter « d’environ 10 % ». Un chiffre de Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, promet de « casser les prix du quotidien » avec certains produits.

TikTok va imposer une limite de 60 minutes par jour pour les mineurs • Quelques semaines. C’est le délai avancé par TikTok pour enfin mettre en place une limite d’utilisation de 60 minutes par jour pour les mineurs. Une réponse au temps d’écran toujours plus addictif de l’application. Une mesure très théorique et qui sera facilement contournable par les jeunes, au moyen d’un mot de passe. Rappelons qu’en théorie, l’accès à TikTok est interdit avant l’âge de 13 ans.

Restos du Cœur : +22 % de demandeurs cet hiver • L’état d’urgence social. Le nombre de personnes accueillies chez les Restos du Cœur a bondi durant les 3 premiers mois de l’hiver : +22 %. Certains chiffres nous alertent : il apparaît que plus de la moitié des personnes a moins de 25 ans. On note également une très forte hausse de la demande chez les familles avec de très jeunes enfants. Elles sont souvent conduites par des femmes isolées. Preuve que l’institution créée par Coluche joue plus que jamais son rôle de bouclier solidaire. Grâce à la mobilisation extraordinaire des bénévoles, qui ont augmenté leurs actions de 25 % pour faire face, tout le monde a pu être accueilli, indique Patrice Douret, président de l’association.