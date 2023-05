Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dette, Fitch avertit la France • L’agence de notation Fitch Ratings a abaissé samedi dernier la note de crédit de la France. Celle-ci passe donc de « AA » à « AA – », du fait du contexte politique et social actuel dans l’hexagone. En effet, cela pourrait compliquer la réduction des dépenses publiques. Les marchés financiers s’appuient sur cette note, croisée avec celles d’autres agences, pour calculer les taux de prêts aux États. Une dégradation de la note française pourrait donc très probablement faire augmenter son taux d’emprunt. Et par extension, la facture du remboursement de sa dette.

La sortie du tunnel ? • Ce 1er mai, les rassemblements de manifestants ont uni 2,3 millions de personnes selon la CGT. 782 000 selon la police. L’enjeu aujourd’hui pour les syndicats, continuer à mobiliser contre la réforme des retraites et conserver leur unité. « Nous allons débattre en intersyndicale des moyens de maintenir la mobilisation jusqu’au 8 juin prochain pour gagner l’abrogation de cette loi à l’Assemblée nationale ». Déclaration de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Réunis hier, les leaders syndicaux ont annoncé la prochaine journée de grève. Elle aura lieu le mardi 6 juin. Aujourd’hui, c’est au tour du Conseil constitutionnel de se prononcer sur le référendum d’initiative partagée.

La croissance reprend en France • D’après les derniers chiffres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la croissance de l’activité économique française a atteint 0,2 % au premier trimestre de 2023. Une croissance soutenue par le dynamisme de la production industrielle et du commerce extérieur, légèrement supérieure à la prévision de l’Insee. En outre elle estimait une hausse de seulement 0,1 % sur les trois premiers mois de l’année. « Les entreprises continuent d’investir et de créer des emplois, ce qui nous rapproche de notre objectif du plein-emploi », se réjouit le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Les effets du durcissement de la politique monétaire sur l’activité économique devraient devenir de plus en plus visibles dans les prochains mois.

Le CAC 40 se verdit • Selon une étude réalisée par les étudiants de l’EM Lyon, les groupes de l’indice boursier tricolore ont entrepris de réels efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ont ainsi calculé le « CACarbone », à partir des données publiées entre 2017 et 2021. Il s’agit du ratio qui rapporte le chiffre d’affaires de l’entreprise à ses émissions de gaz à effet de serre. Quand ce ratio augmente, cela veut dire que les entreprises ont réduit leurs émissions de CO 2 . Ou alors, qu’elles ont vu leur chiffre d’affaires grimper, avec une stabilisation des émissions. Pour l’ensemble du CAC 40, l’indice est en hausse de 79 %. Dit autrement, les multinationales ont réussi à générer 79 % de ventes en plus, par tonne de CO 2 émise.

« Conscious quitting » • D’après un sondage du cabinet Génie des Lieux, 68 % des Français ont déjà pensé à quitter une entreprise non-respectueuse de leurs valeurs. Les choses se compliquent au moment de la démission effective. En effet, seulement 34 % des Français avouent qu’ils ont déjà quitté une société en raison de ses valeurs. En premier lieu, c’est le respect des valeurs sociales qui prime pour plus de 89 % des Français. Ensuite, 73 % sont également très préoccupés par les questions environnementales. Enfin, c’est 65 % des travailleurs qui sont sensibles aux valeurs éthiques ou morales.