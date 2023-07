Temps de lecture estimé : 2 minutes

Émeutes : la destruction en marche • Nous n’allons pas faire un point complet sur les dégradations. Il faudrait des pages et des pages. Mais revenons tout de même sur les pires exactions des vandales. Jeudi 29 juin, en France à Nanterre, durant la « marche blanche », on a crié « mort aux juifs » avant de dégrader un monument dédié aux victimes de la Shoah. Le tout en brûlant le drapeau français… Radio Shalom révèle que des magasins et des restaurants cashers de Sarcelles (95) ont été pris pour cible. Sous la prétendue « colère », la haine des juifs ? Et que dire de la destruction d’écoles, de mairies, de bibliothèques, de centres de soin, de maisons d’accueil pour les autistes ? Sans oublier, évidemment, les centaines de blessés dans les rangs de la police. Intolérable, ignoble, immonde. Espérons la sévérité la plus totale.

L’Espagne prend la présidence tournante de l’UE • Au revoir la Suède, bonjour l’Espagne. Pour le second semestre 2023, c’est à Madrid qu’il reviendra d’assurer la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Une mission très technocratique mais qui tient lieu de symbole. Le social-démocrate Pedro Sánchez, qui occupe la présidence du gouvernement, veut en faire un axe de campagne. En effet, l’Espagne s’apprête ainsi à renouveler son parlement le 23 juillet prochain… La droite est favorite pour l’emporter. Alternance au sommet ?

Dette publique : nouveau coup de boutoir • 3013,4 milliards. Stratosphérique. La dette publique de la France est à son plus haut historique. Voilà ce qu’annonce l’Insee. Cela représente 112,5 % du produit intérieur brut (PIB), contre 111,8 % à la fin décembre 2022. Il y a dix ans, c’était 90,6 %. L’accroissement inquiétant de notre dette publique est évidemment due à la crise de la covid-19, mais pas seulement. La gestion quotidienne des finances publiques apparaît très dégradée. Bruno Le Maire envisage donc, pour le budget 2023, une économie de seulement 10 milliards d’euros… Un pansement sur une jambe de bois ?

Ces élus renoncent aux indemnités pour faire vivre leur village • Une preuve d’amour et d’abnégation pour les habitants. Le Parisien révèle qu’à Saint-Rémy-du-Nord (dans le… Nord) les élus ont fait le choix de renoncer à leurs indemnités. Le tout pour soutenir le budget de ce village de 1 000 habitants, fortement impacté par la hausse du prix de l’énergie. La hauteur de la privation volontaire ? 1 616 euros net pour le maire, 689 euros pour les adjoints. Et pour cause. La dotation globale est passée de 123 375 euros en 2014 à 57 968 euros en 2023. « Nous sommes les mendiants de la République », assure le maire. Dire que pendant ce temps-là, certains cassent et brûlent les équipements publics !

VSD : nouvelle formule pour un magazine de légende • Renaissance d’un grand titre. VSD revient, cette fois sous format mensuel. Si la périodicité change, le fond reste le même. Une seule promesse : un tour d’horizon complet de l’actualité. Le groupe Heroes Medias, repreneur du titre, entend profiter de l’été pour imposer cette marque aimée du public, tirée in extremis du péril financier. En Une de cette nouvelle formule : les confessions du « héros » Didier Deschamps. Bankable ! Mais aussi des enquêtes sur Anne-Claire Coudray ou Ingrid Chauvin. Sans oublier les grandes plumes : Philippe Bouvard, Isabelle Morini-Bosc, Christine Haas, Louis Baudin… Et l’avocate Sarah Saldmann !