Temps de lecture estimé : 2 minutes

+ 84 % de hausse des prix de l’électricité pour les entreprises en 2023 ? • Un chiffre qui alerte. Il fait craindre le pire. Oui, selon une étude de l’Insee, pour les entreprises, les prix de l’électricité pourraient augmenter de 84 % cette année. C’est un prix probable en cas de non-assistance du gouvernement. On rappelle qu’en 2022, la hausse n’a été « que » de 21 % en moyenne. « À la fin de l’été 2022, la moitié du parc nucléaire français était à l’arrêt et les prévisions de remise en service pour l’hiver 2022-2023 étaient pessimistes, les livraisons de gaz russe s’amenuisaient et entraînaient des craintes sur l’approvisionnement pour la fin de l’année », table l’Insee.

Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou • L’entrevue s’est passée sur fond de regain de tension au Moyen-Orient. Le gouvernement iranien accuse le « régime sioniste » d’être à l’origine des attaques de drones survenues sur leur site militaire samedi 28 janvier. Seulement deux jours après que le raid israélien a fait dix morts dans un camp de réfugiés cisjordanien. La menace d’une course à l’armement nucléaire par l’Iran pèse à nouveau. Et dans ce contexte, la France se montre ferme. Elle fera son possible pour stopper le programme atomique de Téhéran.

Éric Ciotti se prépare pour la mairie de Nice • « Nice, c’est ma ville ». Dans l’émission Quotidien, Éric Ciotti a annoncé qu’il envisageait de se porter candidat à la fonction de maire de Nice, aux prochaines municipales de 2026. Objectif pour le député des Alpes-Maritimes : succéder à son ennemi juré, Christian Estrosi, pour restaurer la fierté niçoise. « J’en suis député depuis 15 ans, j’y suis né et je veux que Nice retrouve un nouveau destin », a t-il lancé sur le plateau de l’émission à la mode. Dénonçant « la politique bling-bling » de l’équipe en place, le président des Républicains a souligné le pouvoir de résilience de la cité des Anges : « Cette ville, je veux tout lui donner, à l’égal de ce qu’elle m’a apporté. L’heure de vérité a toujours résonné dans l’isoloir. Cette confiance, elle m’oblige, j’ai des devoirs à l’égard de cette cité face à une destinée inquiétante. »

Ryanair va augmenter ses prix • La compagnie aérienne low-cost ne le sera plus tout à fait cet été ! Les prix des billets devraient augmenter de 5 à 10 % en haute saison. Le transporteur a pourtant bien fini l’année avec 211 millions d’euros de bénéfices au troisième trimestre décalé de 2022. Mais l’inflation touche tout le monde, et le secteur de l’aviation paie encore les pots cassés de la covid-19…

SNCF Connect intègre aussi les transports en commun • Rendre la vie plus simple aux Français. La SNCF n’a pas toujours su porter cette espérance. Son site-application, SNCF Connect, demeure d’ailleurs d’une grande complexité. Mais voilà un changement prometteur. Désormais, il sera possible d’acheter son ticket de transport en commun directement via l’application. 22 agglomérations sont concernées. L’offre concerne pour l’heure des villes moyennes, puisqu’il s’agit d’une phase de test, mais elle est appelée à se généraliser.