Un rendez-vous ce jeudi 3 février de 8 h 30 à 10 h • Webinaire « Dirigeants des Hauts-de-France, objectif 2022 : tissons ou renforçons nos liens entre dirigeants et amorçons les vraies transformations économiques, juridiques et opérationnelles ! ». Organisé à l’attention des dirigeant·es de la région des Hauts-de-France, cette conférence en ligne vise à entretenir les liens entre pairs pour favoriser l’amorce des grandes transformations du territoire. Inscription ici.

Avec les interventions de :

Alexis de Seze, secrétaire général du groupe IDKids

Jean-Paul Gachelin, global vision SAS, ex-directeur général de CLS Group

Valérie Trenson, directrice de Participations Fonds Reboost

Patrick Nicolas, associé chez R&D – Administrateurs Judiciaires

Isabelle Saladin, fondatrice et présidente I&S Adviser

Ce qui a changé au 1er février •

Revalorisation du taux du Livret A : le placement préféré des Français·es voit sa rémunération augmenter pour la première fois depuis 2011. Le gouvernement a en effet décidé de revaloriser le taux de rémunération du Livret A de 0,5 % à 1 %. Pour rappel, plus de 50 millions de personnes disposent d’un compte de Livret A.

Hausse des tarifs des péages : les prix des péages autoroutiers augmentent d’environ 2 % en moyenne dès ce 1 er février. Une hausse légèrement supérieure à l’inflation (1,6 %).

Limitation de la hausse des prix de l’électricité : selon la Commission de régulation de l’énergie, la hausse des prix de l’électricité aurait atteint 44,5 % sans intervention de l’État. Elle se limite finalement à 4 % pour ce mois de février. Soit « une hausse d’environ 38 euros par an sur la facture d’un client résidentiel et d’environ 60 euros par an pour un client professionnel », indique la Commission de régulation de l’énergie.

Les ventes de véhicules hybrides égalent les ventes de véhicules diesel • En 2021, les ventes de véhicules hybrides non rechargeables ont connu une croissance XXL de plus de 60 % en Europe (1,9 million de véhicules vendus). Jusqu’à représenter près d’une vente sur cinq sur le continent (19,6 %). Pendant ce temps, les ventes de voitures diesel s’écroulaient de près d’un tiers, et les véhicules tout électriques représentent désormais plus de 9 % des ventes. L’électrification du parc automobile européen se confirme. De fait, pour la première fois, il s’est vendu l’an passé autant de voitures neuves hybrides que de voitures diesel, selon l’Association des constructeurs européens (ACEA).

La jeune pousse Verkor annonce l’ouverture d’une usine de batteries électriques à Dunkerque • La start-up grenobloise Verkor, soutenue par des cadors comme Renault, Schneider Electric ou Arkema, a annoncé ce mardi 1er février son projet de giga factory de cellules de batterie bas carbone à Dunkerque (59). Un projet ambitieux, avec jusqu’à 1 200 nouveaux emplois à la clé dès la première phase. « C’est un projet pour lequel il y avait une concurrence européenne, et qui, pour sa première phase, porte sur 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects », s’est félicité le président Emmanuel Macron dans les colonnes de La Voix du Nord. Il s’agira de la troisième usine de batteries électriques installée en France, après celle du groupe sino-japonais AESC-Envision dans le pôle Electricity de Renault à Douai, et celles de Stellantis et TotalEnergies à Douvrin, toutes deux également dans le Nord.