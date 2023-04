Temps de lecture estimé : 2 minutes

CGT : la surprise Sophie Binet • Le 53e congrès de la CGT, à Clermont-Ferrand, s’est achevé dans l’inattendu. Si une femme s’empare de la CGT, ce n’est ni Marie Buisson, la candidate de Philippe Martinez, ni Céline Verzeletti, la championne de l’opposition interne. Place à Sophie Binet, un profil médian aux airs de plus petit dénominateur commun. En plus de devenir la première femme à diriger la CGT, elle sera aussi la première « cadre » à diriger ce syndicat historiquement ouvrier. Baptême du feu dès cette semaine, avec les mobilisations contre la réforme des retraites et la table ronde organisée à Matignon.

Trump inculpé dénonce « la chasse aux sorcières » • Une première dans l’histoire américaine. Un président inculpé au pénal ! C’est ce qu’a décidé un grand jury de New York. Le candidat à un second mandat est accusé d’avoir acheté le silence d’une ancienne actrice porno. Sa réaction est vive. Dans un communiqué cinglant, le milliardaire aux mèches blondes crie à « la chasse aux sorcières » et à la « persécution politique ». Peu importe les tribunaux, Trump poursuit sa campagne. Lors d’un récent meeting à Waco, au Texas, celui qui dit « pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en cinq minutes » lance combattif : « Soit l’État profond détruit l’Amérique, soit nous détruisons l’État profond ».

Le Parlement turc accepte la Finlande dans l’Otan • Otan, suspends ton vol… C’est désormais officiel : la Finlande va intégrer l’Otan. La démocratie voisine de la Russie a quitté son statut de neutralité – pourtant historique – après le déclenchement des hostilités en Ukraine. Si 28 membres sur 30 étaient très favorables d’emblée à l’entrée du pays dans l’organisation, deux nations ont fait de la résistance. La Hongrie, de manière plutôt passive, n’a ratifié qu’au dernier moment – sans excès de zèle. La Turquie, deuxième armée de l’alliance, a exigé des gages. Les diplomates finlandais durent montrer patte blanche à Ankara. La Suède, nation qui rêve aussi d’intégrer l’alliance atlantique, reste pour l’heure à la porte. Erdogan refuse de laisser passer Stockholm et dégaine son veto. En effet, les Suédois font trop bon accueil à la communauté kurde en exil, qu’Erdogan voue aux gémonies…

Les changements du 1er avril • Non, ce n’est pas une blague. Ces changements du 1er avril vont impacter nos vies. Pour faire face à l’inflation, le RSA sera augmenté de 1,6 % (607,75 euros contre 598,54 euros auparavant). Même chose pour la prime d’activité qui monte d’un cran, de 586,23 euros à 595,25 euros. Les allocations familiales ou l’allocation adulte handicapé (AAH) augmentent aussi. Les allocations-chômage sont revalorisées de 1,9 %. Mauvaise nouvelle : avril signe aussi la fin de la trêve hivernale et de l’indemnité carburant. Enfin, deux notes positives. Le retour des terrasses estivales à Paris et l’aide de 100 euros pour les jeunes méritants qui souhaitent passer le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

Wauquiez en Arménie • Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s’essaie à la diplomatie. En costume cravate, Laurent Wauquiez (LR) s’aventure dans le corridor de Latchine, à la frontière disputée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Fervent soutien de la cause arménienne, Laurent Wauquiez a tenu à saluer la résistance de ce peuple ami de la France. L’ancien ministre dénonce dans une vidéo filmée en mode selfie : « Venir ici, c’est quelque chose d’assez effrayant. C’est donc aussi simple dans le monde actuel de bloquer une frontière, de chasser des gens de leur terre ancestrale, de détruire leur culture et leur patrimoine ? ».